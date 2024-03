Jajak Pendapat: Pemuda Amerika Lebih Menyukai Pandangan Palestina Dibandingkan Israel di Media

Genocide Joe

Menurut jajak pendapat baru yang dilakukan oleh Pew Research Center, generasi muda Amerika memiliki pandangan yang lebih positif terhadap orang-orang Palestina dibandingkan dengan orang-orang Zionis Israel di tengah perang di Gaza.60% orang Amerika berusia 18-29 tahun memiliki pandangan positif terhadap orang-orang Palestina, sementara 46% lebih memilih orang Zionis Israel. Di sisi lain, 46% generasi muda Amerika melihat agresi Zionis “Israel” di Gaza sebagai hal yang tidak dapat diterima, dibandingkan dengan 21% yang berpendapat sebaliknya.Pemuda Amerika berada di garis depan protes massal di seluruh AS untuk memprotes dukungan Presiden Joe Biden terhadap kampanye genosida Zionis “Israel”, yang kini telah menewaskan lebih dari 32.000 warga Palestina.Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh The New York Times/Siena College pada bulan Desember mengungkapkan bahwa separuh pemuda Amerika melihat Zionis “Israel” sengaja membunuh warga sipil di Gaza.Namun, jajak pendapat Pew menemukan bahwa 48% warga Amerika tidak mengetahui berapa banyak warga Palestina yang terbunuh setelah lebih dari 5 bulan berlalu sejak awal perang.Liputan media di AS berperan besar dalam kurangnya penyebaran informasi yang benar, dan ketika informasi diberitakan, seringkali informasi tersebut tidak tepat sasaran. Hal ini sangat penting karena sebagian besar generasi muda Amerika dan seluruh dunia menggunakan media sosial sebagai sumber informasi utama mereka.Awal bulan ini, Pusat Pemantauan Media (CfMM) menerbitkan laporan terbarunya yang berjudul “Bias Media Gaza 2023-24,” yang mengungkap bias penting dalam pemberitaan media Barat.Sebanyak 361 klip berita TV diidentifikasi dimana istilah "pemenggalan" dan "bayi" hidup berdampingan. Hampir setengah dari kejadian ini diamati di dua saluran sayap kanan Inggris, Talk TV (27%) dan GB News (20%), sementara Sky News berkontribusi pada 14% dari istilah yang disebutkan. Dari 361 kasus, hanya 52 kasus yang menunjukkan penolakan, sanggahan, atau pertanyaan substansial terhadap klaim tersebut.Sebagian besar saluran TV sangat menekankan “hak Zionis Israel untuk membela diri,” yang membayangi hak-hak Palestina dengan rasio 5 banding 1, sebuah kerangka peristiwa yang disoroti dalam laporan tersebut.Di Eropa, analisis yang diterbitkan oleh RFI menunjukkan bahwa berita perang di Gaza perlahan-lahan menghilang dari layar media besar Perancis, khususnya buletin berita prime-time setiap hari pukul 20.00 di saluran TF1, France 2, dan M6, dan durasi tayangnya diberikan untuk masalah ini mengejutkan.Penelitian terbaru dari Pusat Pemantauan Media Dewan Muslim Inggris juga mengungkapkan bias sistemik media Inggris yang mendukung Zionis "Israel" ketika melaporkan perang di Gaza, demikian yang dilaporkan Declassified UK.[IT/r]