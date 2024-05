Hampir 40% Warga AS Mengatakan AS Terlalu Mendukung 'Israel'

Pro-Palestine demonstrators in Michegan

Menurut survei baru ABC News-Ipsos yang dirilis pada hari Jumat (3/5), lebih dari 40% warga Amerika percaya Amerika Serikat memberikan terlalu banyak bantuan kepada Zionis Israel dalam perangnya di Gaza.Jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa hampir empat dari sepuluh orang Amerika percaya bahwa Amerika melakukan terlalu banyak hal untuk mendukung pendudukan, naik dari tiga dari sepuluh orang pada bulan Januari.Sebaliknya, hanya sepertiga dari mereka yang ditanyai percaya bahwa Washington tidak berbuat banyak untuk membantu.Hanya 29% dari anggota Partai Republik yang percaya bahwa AS terlalu banyak berpartisipasi dalam perang, sementara 40% dari anggota Partai Demokrat berpendapat demikian.Jajak pendapat tersebut juga mengungkapkan bahwa masyarakat Amerika merasa mantan Presiden Donald Trump adalah orang yang paling mampu menyelesaikan situasi di Timur Tengah dengan 37% responden menyatakan mereka mempercayainya dan 29% responden mempercayai Joe Biden.Namun, sepertiganya mengindikasikan bahwa mereka tidak mendukung salah satu kandidat mengenai topik tersebut.Dukungan terhadap bantuan AS kepada Zionis 'Israel' terjun bebasJajak pendapat terbaru Bloomberg News/Morning Consult mengungkapkan bahwa sejak tanggal 7 Oktober, dukungan di negara-negara yang belum menerima bantuan AS untuk Zionis "Israel" telah menurun secara signifikan, seiring dengan semakin dekatnya pemilu bulan November.Hasilnya menunjukkan bahwa 51% pemilih di tujuh negara bagian mengatakan mereka sangat atau agak mendukung bantuan kepada Zionis “Israel”, yang turun 11 poin persentase dari bulan November ketika 62% mendukungnya.Jajak pendapat tersebut mensurvei pemilih terdaftar di Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, dan Wisconsin.Hasil ini akan menjadi dilema yang rumit bagi Biden, yang telah menunjukkan dukungannya yang teguh terhadap pendudukan dan syarat bantuan militer tanpa syarat. Namun, Biden telah mencoba menjangkau komunitas Arab dan Muslim di negara bagian Michigan yang merupakan medan pertempuran penting – namun sebagian besar tidak berhasil.AS tidak hanya memberikan miliaran dolar kepada Zionis Israel untuk melakukan genosida terhadap warga Palestina, namun baru-baru ini AS juga berupaya menekan demonstrasi dan sentimen pro-Palestina di negara tersebut dengan gerakan yang agresif.Baru-baru ini, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan undang-undang untuk memperbarui definisi antisemitisme untuk penegakan undang-undang anti-diskriminasi federal mengenai program pendidikan.RUU tersebut, yang diberi nama Undang-Undang Kesadaran Antisemitisme, muncul pada saat yang genting ketika para pelajar di seluruh Amerika Serikat memprotes genosida Israel terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.Definisi yang diperbarui akan mengadopsi definisi antisemitisme yang dibuat oleh International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Jika pada akhirnya ditegakkan, definisi tersebut akan menandai peristiwa besar bagi warga Amerika dan penduduk yang menentang pendudukan Israel. IHRA telah menyebarkan retorika berbahaya yang menyatakan bahwa tindakan apa pun terhadap "negara Zionis Israel" akan dianggap anti-semitisme.Biden menuduh para pengunjuk rasa di puluhan universitas di seluruh Amerika Serikat melakukan antisemitisme karena berpartisipasi dalam protes yang menyerukan universitas-universitas mereka untuk melakukan divestasi dari pendudukan Zionis Israel.[IT/r]