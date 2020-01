AS Berencana Pasang Rudal Patriot Di Irak Setelah Serangan Rudal Iran

IslamTimes- Pejabat pertahanan AS mengatakan kepada Fox News pada hari Rabu bahwa baterai Patriot sekarang "kemungkinan" akan dikerahkan ke Irak.

AS berencana mengirim sistem rudal Patriot ke Irak setelah Iran melancarkan serangan rudal ke pangkalan-pangkalan Amerika di negara Arab sebagai balasan atas pembunuhan Washington terhadap komandan senior Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani, menurut pejabat AS.Pejabat pertahanan AS mengatakan kepada Fox News pada hari Rabu bahwa baterai Patriot sekarang "kemungkinan" akan dikerahkan ke Irak.Pada dini hari 8 Januari, Iran meluncurkan beberapa rudal di pangkalan udara Ain al-Asad di Provinsi Anbar Irak dan fasilitas militer Amerika lainnya di ibukota regional Kurdistan, Erbil, sebagai pembalasan atas tindakan teroris AS yang membunuh Jenderal Soleimani dan rekan-rekannya di Baghdad pada 3 Januari.Tak satu pun dari rudal Iran berhasil dicegat oleh AS dan semua rudal Teheran tepat sasaran.Fox News mengklaim bahwa pada saat itu tidak ada sistem rudal AS yang dapat menembak jatuh rudal Iran. Seorang pejabat senior Pentagon menekankan bahwa mereka percaya serangan rudal Iran "kemungkinan sangat kecil."Beberapa jam setelah serangan, Presiden Donald Trump mengklaim bahwa pasukan AS "tidak menderita korban, semua prajurit kami selamat dan hanya kerusakan minimal yang dipertahankan."Namun, beberapa hari kemudian, muncul laporan bahwa pasukan yang terluka dibawa keluar dari Irak.Pentagon mengumumkan pekan lalu bahwa 11 anggota layanan telah diterbangkan ke rumah sakit medis di Jerman dan Kuwait untuk "dirawat karena gejala gegar otak akibat ledakan itu."(IT/TGM)