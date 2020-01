Warga Gaza Bersatu Menentang Apa yang Disebut Kesepakatan Abad Ini dari AS

Gazans rally against US's so-called deal of century.jpg

IslamTimes - Para pengunjuk rasa yang marah berbaris di Jalur Gaza menentang apa yang disebut sebagai kesepakatan abad ini. Mereka berunjuk rasa di depan Kantor Koordinator Khusus PBB untuk apa yang disebut Proses Perdamaian (UNSCO).

Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu dan penantang terpilihnya partai Biru dan Putih Benny Gantz terbang ke Washington hari Minggu (26/1) untuk presentasi tentang apa yang oleh Trump sendiri disebut sebagai kesepakatan abad ini.Rincian kesepakatan itu belum secara resmi diungkapkan, namun, bocoran menyatakan akan memberikan kedaulatan penuh rezim Zionis Israel atas Yerusalem yang diduduki al-Quds dan Tepi Barat.Ketika mereka meneriakkan slogan-slogan terhadap pengunjuk rasa Amerika Serikat di Gaza juga membakar patung presiden AS. Mereka juga menyerukan perlawanan bersenjata untuk melawan apa yang disebut kesepakatan abad ini.Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah memboikot Washington sejak Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem al-Quds sebagai ibu kota Israel pada 2017.Gerakan Jihad Islam menyerukan sikap persatuan Palestina untuk menghadapi semua plot Zionis Israel dan AS melawan rakyat Palestina.Lebih banyak protes akan terjadi di seluruh Palestina dalam beberapa hari mendatang karena kemarahan terus meningkat atas apa yang digambarkan orang Palestina sebagai plot abad ini.Palestina memandang apa yang disebut kesepakatan abad ini oleh Presiden AS Donald Trump sebagai deklarasi perang terhadap mereka. Mereka mengatakan akan menggunakan segala bentuk perlawanan terhadapnya.[IT/r]