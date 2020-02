AS: Iran Harus Bertanggung Jawab Atas Tindakan Apa Pun Terhadap Kepentingannya Di Irak

IslamTimes- “Kami masih akan melakukan segala yang kami bisa untuk mencegah milisi menyerang kami. Kami juga jelas melihat ketika itu dimulai dengan serangan milisi yang disponsori oleh Iran .

Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Morgan Ortagus mengatakan pada hari Senin bahwa Iran akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan apa pun oleh milisi bersenjata Irak terhadap kepentingan AS, dan mengingatkan Teheran untuk menanggapi peringatan itu dengan serius.“Kami masih akan melakukan segala yang kami bisa untuk mencegah milisi menyerang kami. Kami juga jelas melihat ketika itu dimulai dengan serangan milisi yang disponsori oleh Iran ... menyerang kedutaan kami pada awal tahun. Dan sekarang, kami mulai melihat dan terus melihat lebih banyak kegiatan ini mulai merayap lagi, "kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Morgan Ortagus dalam sebuah wawancara dengan Al-Arabiya."Iran harus tahu bahwa kami akan meminta pertanggungjawaban mereka atas tindakan apa pun yang dilakukan milisi di Irak," Al-Arabiya melaporkan Ortagus mengatakan. "Kami serius pada awal tahun ketika kami memperingatkan mereka tentang hal ini sebelum kami membunuh Qasem Soleimani dan kami serius tentang hal itu sekarang, dan mereka perlu menganggap peringatan itu dengan serius."(IT/TGM)