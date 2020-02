Duterte: “Filipina Dapat Bertahan Hidup Tanpa Bantuan AS"

Rodrigo Duterte, Philippine President.jpg

IslamTimes - Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah membela keputusannya baru-baru ini untuk mengakhiri pakta keamanan antara pasukan Filipina dan militer AS, dengan mengatakan negaranya dapat memerangi pemberontak dan bertahan sebagai bangsa tanpa bantuan militer Amerika.

Duterte juga mengatakan dalam pidatonya pada hari Rabu bahwa dia akan mendukung keputusan yang dibuat pada awal masa kepresidenannya bahwa dia tidak akan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat, keputusan yang dia buat setelah Presiden Barack Obama mengkritik tindakan keras anti-narkoba yang mematikan itu.“Apakah kita membutuhkan Amerika untuk bertahan hidup sebagai suatu bangsa?" Duterte bertanya. "Apakah kita memerlukan ... kekuatan dan kekuatan militer Amerika Serikat untuk melawan pemberontakan kita di sini dan para teroris di selatan dan mengendalikan narkoba?""Militer dan polisi [Filipina] berkata,` Pak, kita bisa melakukannya,'" katanya."Jika kami tidak bisa melakukannya, kami tidak punya urusan menjadi republik," kata Duterte. "Anda mungkin juga memilih. Kita bisa menjadi wilayah Amerika atau kita bisa menjadi provinsi China. ”Pemimpin tegas Filipina sering mengutuk kebijakan luar negeri dan militer Amerika sambil memuji China dan Rusia sejak menjabat pada pertengahan 2016 untuk masa jabatan enam tahun.Presiden AS Donald Trump mengundang Duterte untuk bergabung dalam pertemuan puncak yang akan menjadi tuan rumah bagi para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bulan depan di Las Vegas, Nevada.Meskipun Duterte memiliki hubungan yang lebih baik dengan Trump daripada dengan Obama, pernyataan terakhirnya mendukung pernyataan sebelumnya oleh juru bicaranya bahwa dia tidak akan menghadiri pertemuan ASEAN di Las Vegas.Duterte mengumumkan pada 11 Februari bahwa dia akan mengakhiri Perjanjian Pasukan Kunjungan, perjanjian dua dekade yang memungkinkan pasukan AS untuk melatih dalam jumlah besar di Filipina, ancaman paling serius di bawah Duterte terhadap perjanjian bilateral.Kesepakatan itu juga memungkinkan masuk dan tinggal sementara pasukan Amerika bersama dengan kapal perang dan pesawat AS untuk pelatihan bersama dengan pasukan Filipina. Pengakhiran ini berlaku setelah 180 hari kecuali jika kedua belah pihak setuju untuk mempertahankan VFA, yang mulai berlaku pada tahun 1999.VFA menetapkan negara mana yang memiliki yurisdiksi atas pasukan AS, masalah sensitif di bekas jajahan Amerika. Tentara AS dituduh melakukan kejahatan saat ditempatkan di Filipina.Duterte mengancam akan mengakhiri perjanjian tersebut setelah Washington dilaporkan membatalkan visa Senator Filipina AS Ronald dela Rosa, yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia ketika dia menegakkan kampanye anti-narkoba berdarah presiden selama masa jabatannya sebagai kepala polisi nasional dari 2016 hingga 2018.Ribuan tersangka yang kebanyakan miskin diduga telah dibunuh di bawah kampanye Duterte melawan narkoba. Polisi negara itu membantah tuduhan itu, bersikeras bahwa pembunuhan itu untuk membela diri.[IT/r]