Cegah Penyebaran Virus Corona, New York Tutup Sekolah

Islam Times - Wali Kota New York City Bill de Blasio mengumumkan penutupan sekolah-sekolah umum di kota terbesar di Amerika Serikat tersebut. Langkah ini diambil untuk menekan penyebaran virus korona covid-19.

"Saya mengumumkan bahwa mulai besok, sekolah-sekolah umum di kota ini akan ditutup," ucap de Blasio dalam sebuah konferensi pers, dilansir dari Al Arabiya, Senin 16 Maret 2020.Penutupan sekolah di seantero New York City akan berlangsung hingga 20 April mendatang. Awalnya, de Blasio menentang penutupan sekolah dan perkantoran. Ia takut hal tersebut akan berdampak pada perekonomian kota.Namun, tekanan pada sang wali kota terus meningkat, terutama dari orang tua, pengajar, dan pejabat rumah sakit setempat. Penutupan sekitar 1.800 sekolah di New York City berpotensi bertahan hingga akhir tahun akademik."Ini momen yang sangat menyakitkan untuk sekolah-sekolah kita," imbuhnya.Selain sekolah, bar, rumah makan dan sejumlah kelab di New York City juga ditutup sementara untuk mencegah penyebaran virus korona.Bukan hanya terjadi New York City, Boston hingga Washington juga melakukan penutupan serupa.Saat ini, jumlah kasus covid-19 di AS telah melampaui 3.700 dengan lebih dari 70 kematian. [IT/Onh/Medcom]