Anggota Kongres AS Kedua Diuji Positif Terinfeksi COVID-19

IslamTimes - Lebih dari 7.000 kasus coronavirus telah terdaftar di AS, dengan angka kematian mencapai 97, menurut informasi terbaru yang diberikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS.

Rep Ben McAdams mengatakan dia telah dites positif COVID-19 dan mengisolasi dirinya di rumahnya di Utah.Dalam sebuah tweet yang diposting pada hari Rabu (18/3), McAdams mengatakan dia mengalami gejala seperti pilek pada hari Sabtu dan berkonsultasi dengan dokternya pada hari berikutnya. Dia juga menyarankan orang Amerika untuk mengikuti rekomendasi dari otoritas kesehatan untuk menahan penyebaran COVID-19 di AS.McAdams adalah anggota kongres kedua yang terjangkit penyakit ini setelah sebelumnya pada hari itu, Rep Mario Diaz-Balart juga mengatakan dia telah dites positif COVID-19 dan dikarantina sendiri di Washington DC.AS memiliki total 9.353 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi, menurut Universitas Johns Hopkins. Setidaknya 150 warga tewas.Ke-50 negara bagian AS, Distrik Columbia, Puerto Riko, Guam, dan Kepulauan Virgin AS telah melaporkan kasus penyakit coronavirus baru. New York telah menjadi negara yang paling terpengaruh oleh coronavirus baru, dengan lebih dari 2.600 kasus terdaftar.[IT/r]