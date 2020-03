Berikut Daftar Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Seluruh Indonesia

Ilustrasi virus corona yang merebak di Indonesia.(Shutterstock)

Islam Times - Bagi Anda yang khawatir terjangkit virus Corona atau memiliki risiko terpapar COVID-19, Anda dapat memeriksakan diri ke rumah sakit (RS) rujukan yang telah disiapkan pemerintah.

Sejumlah pemerintah daerah juga menyiapkan nomor telepon layanan khusus bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi, atau memberi laporan terkait wabah virus Corona.Berikut adalah daftar RS rujukan penanganan COVID-19 seluruh Indonesia:RSUD Dr Zainoel Abidin, Banda Aceh.Telepon: (0651 -34562)RSUD Cut Meutia, Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara.Telepon: (0645) 46334Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Darussalam membuka sambungan telepon untuk penanganan wabah corona pada nomor 081370113666RSUP H Adam Malik, Medan.Telepon: (061) 8360051RSUD Kota Padang Sidempuan.Telepon: (0634) 21780RSUD KabanjaheTelepon: (0628) 20012RSUD Tarutung, Tapanuli Utara.Telepon: (0633) 21303, 20450RSUD Dr Djasamen Saragih, Pematang Siantar.Telepon: (0622) 22959Dinas Kesehatan Sumatera Utara membuka juga layanan untuk informasi wabah corona melalui nomor 082164902482.RSUP dr M Djamil, Padang.Telepon: (0751) 32371RSUD Dr Achmad Mochtar, Bukittinggi.Telepon: (0752) 2172Provinsi Sumatera Barat membuka posko suspect wabah virus Corona untuk pengawasan terhadap orang-orang yang diduga terjangkit. Posko ini berlokasi di lantai 1 Kantor Dinas Kesehatan Sumbar, Jalan Perintis Kemerdekaan No 65 A, Padang.RSUD Arifin Achmad, Pekanbaru.Telepon: (0761) 23418, 21618, 21657RSUD Puri Husada, Tembilahan.Telepon: (0768) 24563RSUD Kota DumaiTelepon: (0765) 440992Sambungan telepon layanan terkait wabah virus Corona bagi warga Provinsi Riau melalui nomor (0761) 23810.RSUD Embung Fatimah, Batu Aji, Kota Batam.Telepon: (0778) 364446RSBP Batam, Sekupang, Batam.Telepon: (0778) 322046, 322121RSUD Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.Telepon: (0771) 7335203RSUD Muhammad Sani, Tanjung Balai Karimun, Kabupatan Karimun.Telepon: (0777) 327808RSUD Dr H Marsidi Judono, Tanjungpandang, Kabupaten Belitung.Telepon: (0719) 22190RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang.Telepon: (0717) 438660Bandara Depati Amir Pangkal Pinang terkoneksi ke RSUD Depati Hamzah, sementara Bandara HS Hanandjoeddin Belitung terhubung ke RSUD H Marsidi Judono, untuk pelayanan kesehatan apabila diperlukan.RSUP Dr Mohammad Hoesin, Palembang.Telepon: (0711) 354088, IGD: (0711) 315444RS Dr Rivai Abdullah, Kabupaten Banyuasin.Telepon: (0711) 7537201RSUD Kayuagung, Ogan Komering Ilir.Telepon: (0712) 323889RSUD Lahat.Telepon: (0731) 323080RSUD Siti Fatimah, Palembang.Telepon: (0711) 5178883, 5718889RSUD Dr M Yunus, Bengkulu.Telepon: (0736) 52004, (0736) 5111RSUD Hasanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan.Telepon: 085381637684RSUD Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara.Telepon: (0737) 521118RSUD Raden Mattaher, Kota Jambi.Telepon: (0741) 61692RSUD Dr H Abdul Moeloek, Bandar Lampung.Telepon: (0721) 703312RSUD Dr H Bob Bazar SKM, Kabupaten Lampung Selatan.Telepon: (0727) 322159RSD May Jend HM Ryacudu, KotabumiTelepon: (0724) 22095RSUD Jend Ahmad Yani, Kota Metro.Telepon: (0725) 41820RSU Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang.Telepon: (021) 5523507RSUD Dr Drajat Prawiranegara, Kota Serang.RSUP Dr Hasan Sadikin, Kota Bandung.Telepon: (022) 203495355, (022) 2551111, (022) 2034954RS Paru Dr H A Rotinsulu, Kota Bandung.Telepon: (022) 3034446RS Paru Dr M Goenawan Partowidigdo, Cisarua, Bogor.Telepon: (0251) 8253630RSUD R Syamsudin SH, Kota SukabumiTelepon: (0266) 225180, 225181RSUD Kabupaten IndramayuTelepon: (0234) 272655RSUD Dr Slamet GarutTelepon: (0262) 232720, (0262) 237791RSD Gunung Jati Kota CirebonTelepon: (0231) 206330, (0231)202441RS TK II 03.05.01 Dustira, Kota Cimahi.Telepon: (022) 6652207, (022) 2034446RSUD Subang(0260) 417442, (0260) 411421Dinas Kesehatan Jawa Barat membuka sambungan telepon di nomor 08112093306 bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai virus Corona.RSPI Sulianti Saroso, Sunter, Jakarta Utara.Telepon: (021) 6506559RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.Telepon: (021) 3440693RSUD Cengkareng, Cengkareng, Jakarta Barat.Telepon: (021) 54372874RS Umum Bhayangkara Tk 1 R Said Sukanto (RS Polri), Jakarta Timur.Telepon: (021) 8093288RSUP Persahabatan, Jakarta Timur.Telepon: (021) 4891708RSAL Mintoharjo, Jakarta Pusat. Telepon: (021) 5703081RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan.Telepon: (021) 29059999RSUP Fatmawati, Jakarta Selatan.Telepon: (021) 7501524Nomor darurat #JakartaTanggapCorona Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta di 112 atau Posko Dinas Kesehatan di nomor WA 0813-8837-6955.⁣RSUP dr Kariadi, Semarang.Telepon: (024) 8413476RSUD KRMT Wongsonegoro, Kota Semarang.Telepon: (024) 6711500RSU Columbia Asia, Semarang.Telepon: (024) 7629999RSU Sultan Agung, Semarang.Telepon: (024) 6580019RSU St Elizabeth, Semarang.Telepon: (024) 8310035RSU Telogorejo, Semarang.Telepon: (024) 86466000RSU Tk III Bhakti Wira Tamtama, Kota Semarang.Telepon: (024) 3555944RSUD Tugurejo, Semarang.Telepon: (024) 7605297RSUP dr Soeradji Tirtonegoro, Klaten.Telepon: (0272) 321041RSUD Kraton Kabupaten, Pekalongan.Telepon: (0285) 421621RSUD Dr H RM Soeselo, Slawi, Kabupaten Tegal.Telepon: (0283) 491016RSUD Dr H Soewondo, Kendal.Telepon: (0294) 381433RSUD Prof Dr Margono, Banyumas.Telepon: (0281) 632708RSUD Tidar Kota, Magelang.Telepon: (0293) 362260RSUD Dr Moewardi, Solo.Telepon: (0271) 634634RS Paru Dr Ario Wirawan, Salatiga.Telepon: (0298) 326130RSUD Banyumas.Telepon: (0281) 796182RSUD Dr Loekmonohadi, Kudus.Telepon: (0291) 431831RSUD Kardinah, Tegal.Telepon: (0283) 350377RSUD Salatiga.Telepon: (0298) 324074RSU Tk IV 04.07.03 dr Asmir, SalatigaTelepon: (0298) 326045RSUD AmbarawaTelepon: (0298) 591020RSUD Sunan Kalijaga, Demak.Telepon: (0291) 685018RSUD dr R Soedjati, Grobogan.Telepon: (0292) 421004RSU Bhayangkara, Semarang.Telepon: (024) 6720675RSU Tk II dr Seodjono, Magelang.Telepon: (0293) 363061RSUD RAA Soewondo, Pati.Telepon: (0295) 381102RSUD RA Kartini, Jepara.Telepon: (0291) 591175RSUD dr R Soetrasno, Rembang.Telepon: (0295) 691444RSUD dr R Soetijono, Blora.Telepon: (0296) 531118RSU Mardi Rahayu, Kudus.Telepon: (0291) 438234RSUD Bendan, Kota Pekalongan.Telepon: (0285) 437222RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.Telepon: (0285) 385231RSUD Batang.Telepon: (0285) 4493034RSUD Dr M Ashari, Pemalang.Telepon: (0284) 321614RSUD Brebes.Telepon: (0283) 671431RSU Islam Harapan Anda, Kota Tegal.Telepon: (0283) 358244RSUD CilacapTelepon: (0282) 533010RSUD Hj Anna Lasmanah, Banjarnegara.Telepon: (0286) 591464RSUD dr R Goeteng Taroenadibrata, Purbalingga.Telepon: (0281) 891016RSUD Setjonegoro, Wonosobo.Telepon: (0286) 321091RSUD dr Soedirman, Kabupaten Kebumen.Telepon: (0287) 381101RSU Tk III Wijayakusuma, Purwokerto.Telepon: (0281) 633062RSUD Kota Surakarta.Telepon: (0271) 715300RSUD Ir Soekarno, Sukoharjo.Telepon: (0271) 593118RSUD Pandan Arang, Boyolali.Telepon: (0276) 321065RSUD Bagas Waras, Klaten.Telepon: (0272) 3359666RSUD Soehadi Prijonegoro, Sragen.Telepon: (0271) 891068RSUD Karanganyar.Telepon: (0271) 495673RSUD Dr Soediran MS, Wonogiri.Telepon: (0273) 321008RSU PKU Muhammadiyah, Surakarta.Telepon: (0271) 714578RSU Islam, Klaten.Telepon: (0272) 322252RS Kasih Ibu, Surakarta.Telepon: (0271) 714422RS dr Oen, Surakarta.Telepon: (0271) 643139RSU Tk IV Slamet Riyadi, Surakarta.Telepon: (0271) 714656RSUD Djojonegoro, Temanggung.Telepon: (0293) 491119RSUD Dr Tjitrowardojo, Purworejo.Telepon: (0275) 321118RSUD Muntilan, Kabupaten Magelang.Telepon: (0293) 587004Hotline Dinas Kesehatan Jawa Tengah : 024-3580713 dan 082313600560RSUD Kota Yogyakarta.Telepon: (0274) 371195, 386691RSUP dr Sardjito, Sleman.Telepon: (0274) 631190, 587333RSUD Panembahan Senopati, Bantul.Telepon: (0274) 367381, 367386RSUD WatesTelepon: (0274) 773169Tersedia juga layanan kontak darurat di nomor 08112764800 untuk warga DI Yogyakarta yang membutuhkan informasi terkait wabah virus Corona.JAWA TIMURRSUD Dr Soebandi, Kabupaten Jember.Telepon: (0331) 487441RSUD Kabupaten KediriTelepon: (0354) 391718RSUD Dr Soetomo, Surabaya.Telepon: (031) 5501001, IGD: (031) 5501239RSUD Dr Soedono, Madiun.Telepon: (0351) 464325, 464326, 454567RSUD Dr Saiful Anwar, Malang.Telepon: (0341) 362101RSUD dr R Koesma, Kabupaten Tuban.Telepon: (0356) 321010, 325696, 323266RSUD Blambangan, Banyuwangi.Telepon: (0333) 421118, 421071RSUD Dr R Sosodoro Djatikoesoemo, Bojonegoro.Telepon: (0353) 3412133RSUD Dr Iskak, Kabupaten TulungagungTelepon: (0355) 322609RSUD SidoarjoTelepon: (031) 8961649RS Universitas Airlangga Kampus C Universitas Airlangga, Mulyorejo, Surabaya.Telepon: (031) 5916290, 5916287, 58208280Pemprov Jatim melalui Dinkes Jatim membuat layanan Call Center Cangkrukan Kesehatan (Cacak Jatim) untuk layanan kesehatan termasuk untuk konsultasi terkait Corona Virus Disease (COVID-19).Layanan call center dibuka di dua saluran yaitu di nomor 031-8430313 untuk layanan di hari aktif dan jam kerja, dan di nomor 081334367800 untuk di luar jam kerja yang juga aktif di hari liburRSUD Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.Telepon: (0552) 21118RSUD Tarakan, Tarakan Tengah, Kota Tarakan.Telepon: (0551) 21166KALIMANTAN TENGAHRSUD Dr Doris Sylvanus, Palangkaraya.Telepon: (0536) 3224695, 3224695RSUD Dr Murjani, Sampit.Telepon: (0531) 21010RSUD Sultan Imanuddin, Pangkalan Bun.Telepon: (0532) 21404RSUD Ulin Banjarmasin.Telepon: (0511) 3252180RSUD H Boejasin Pelaihari, Angsau, Kabupaten Tanah Laut.Telepon: (0512) 21083, IGD (0512) 22009RSUD Abdul Wahab Sjahranie, Samarinda.Telepon: (0541) 738118RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo, Balikpapan.Telepon: (0542) 873901, (0542) 887955, (0542) 887966RSUD Panglima Sebaya, Kabupaten Paser.Telepon: (0543) 24563RSU Taman Husada, Bontang.Telepon: (0548) 22111, IGD (0548) 23000RSUD Aji Muhammad Parikesit, Tenggarong, Seberang Kutai Kertanegara.Telepon: (0541) 661015RSUD Dr Soedarso, Pontianak.Telepon: (0561) 737701RSUD Dr Abdul Azis, Singkawang.Telepon: (0562) 631798RSUD Ade Mohammad Djoen, Sintang.Telepon: (0565) 21002, 081345435555RSUD Dr Agoesdjam, Ketapang.Telepon: (0534) 3037239Kontak darurat terkait wabah virus Corona untuk Kalimantan Barat adalah 021-5210411. Sementara nomor 081212123119 untuk masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai virus Corona.RSUD Prof Dr H Aloei SaboeTelepon: 08124315555, IGD: 085298208997RSUD Undata Palu.Telepon: (0451) 4908020RSUD Kabupaten Banggai Luwuk, Luwuk.Telepon: (0461) 21820RSU Mokopido Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli.Telepon: (0453) 21301RSUD Kolonedale, Kolonedale.Telepon: (0465) 21010RSU Anutapura PaluTelepon: (0451) 460570RSUP Prof Dr R D Kandou, Manado.Telepon: (0431) 8383058RSUD Kota KotamobaguTelepon: (0434) 822816RSU Ratatotok, Buyat.Telepon: (0431) 3177610RSUD Dr Sam Ratulangi, Luaan, Tondano Timur.Telepon: (0431) 321171Layanan khusus informasi terkait COVID-19 untuk masyarakat Sulawesi Utara dapat melalui nomor 085341223577.RSUD Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju.Telepon: (0426) 2703260, 2703204Selain itu, Dinas Kesehatan Sulawesi Barat juga membuka pusat informasi dan call center yang bisa dihubungi untuk menanyakan soal virus corona ini, yaitu di nomor:08124775848408114608210085242908201085241255494085390206504RSUP dr Wahidin Sudirohusodo, Makassar.Telepon: (0411) 584677RS Dr Tadjuddin Chalid, MPH, MakassarTelepon: (0411) 512902RSUD Labuang Baji, Makassar.Telepon: (0411) 872120RS Tk II Pelamonia, Makassar.Telepon: (0411) 7402332RSU Lakipadada Toraja, Tana Toraja.Telepon: (0423) 22264RSU Andi Makkasau Parepare, Parepare.Telepon: (0421) 21823Khusus Parepare, tersedia juga layanan kontak khusus (hotline) melalui telepon dan pesan layanan pendek (SMS) ke nomor: 081356240321, 082393232905.RSUD Kabupaten SinjaiTelepon: (0482) 21132Untuk informasi seputar COVID-19 dapat menghubungi Dinas Kesehatan Sulsel:085299354451, 081244244473, 085242088868RS Bahtera Mas Provinsi Sulawesi Tenggara, atau RS Kendari.Telepon: (0401-3195611)Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulawesi Tenggara membuka hotline untuk wabah virus corona di nomor 082187433107.RSUP Sanglah, Denpasar.Telepon: (0361) 227911-15RSUD Sanjiwani, Gianyar.Telepon: (0361) 943049RSU TabananTelepon: (0361) 811027, 819810, 811202RSUD Kabupaten Buleleng, Singaraja.Telepon: (0362) 22046, 3307744RSUD Provinsi NTB, Bima.Telepon: (0370) 7502424, IGD (0370) 7504288)RSU BimaTelepon: (0374) 43142RS H L Manambai Abdulkadir, Sumbawa Besar.Telepon: (0371) 2628078RSUD Dr R Soedjono, Selong.Telepon IGD: 01-123 2234567RSU Prof Dr WZ Johanes, Kupang.Telepon: (0380) 833614RSUD Dr Tc Hillers Jl Wairklau, Maumere, Kabupaten Sikka.Telepon: 081261153944RSUD Komodo Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.Telepon: 081337055250RSU Dr M. Haulussy, Ambon.Telepon: (0911) 344871RSUP dr J Leimena, Ambon.RSUD Dr P P Magretti, Saumlaki, Tanimbar Selatan.Telepon: (0918) 21113RSUD Dr H Chasan Boesoirie, Ternate.Telepon: (0921) 3121281RSU JayapuraTelepon: (0967) 533616RSU MeraukeTelepon: (0971) 32112RSU NabireTelepon: (0984) 21845RSUD ManokwariTelepon: (0986) 211440RSUD Kabupaten SorongTelepon: (0951) 321850. [IT/Detik]