Shamkhani: AS Gunakan COVID-19 untuk Permusuhan

Ali Shamkhani .Secretary of Iran's Supreme National Security Council (SNSC).jpg

Islam Times - Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) Ali Shamkhani mengecam pemerintah AS karena menggunakan wabah koronavirus untuk menunjukkan permusuhan terhadap negara-negara lain.

Dalam sebuah posting di akun Twitter-nya pada hari Selasa (24/3), Shamkhani mengatakan hanya politisi Amerika yang menganggap pecahnya COVID-19 sebagai kesempatan untuk melanjutkan kebijakan yang bermusuhan terhadap yang lain.Dia juga mengecam menteri perdagangan AS karena mengekspresikan kegembiraan atas dampak positif dari wabah koronavirus di China pada ekonomi AS dan pada "delusi" menteri luar negeri AS karena mengusulkan gagasan serangan militer terhadap Iran."Otak jahat dan kejahatan apa yang benar-benar menciptakan coronavirus?" Shamkhani bertanya-tanya.Komentarnya muncul setelah Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross mengatakan dia berpikir wabah coronavirus yang fatal di China akan meningkatkan ekonomi AS.Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan dia yakin virus corona telah membuat Iran siap untuk melakukan pemboman.Pompeo dilaporkan mengatakan kepada presiden AS bahwa Iran dilemahkan oleh sanksi dan pandemi coronavirus dan ada peluang untuk menyerang secara militer.[IT/r]