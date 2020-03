AS Tolak Laporan Media Soal Laporan Keringanan Sanksi pada Iran

Islam Times - Departemen Luar Negeri AS menolak laporan bahwa administrasi Trump akan memberikan keringanan kepada Iran untuk membantu melawan coronavirus.

Departemen Luar Negeri AS menolak laporan "tidak akurat" yang mengklaim pemerintahan Trump akan segera memberikan pengecualian sanksi khusus untuk memberikan Iran akses ke aset tunai saat mereka berjuang untuk melawan virus corona, demikian menurut Washington Free Beacon (WSB).WSB dalam laporan menyebut, Amerika Serikat "setuju untuk memberikan keringanan sanksi kepada beberapa negara yang memungkinkan mereka melepaskan aset Iran yang dibekukan untuk membantu Tehran membeli obat-obatan dan peralatan untuk memerangi virus korona," menurut sebuah laporan Jumat malam (28/03/20) di Middle East Eye yang dikutip WSB.Sejumlah aset Iran saat ini dibekukan di banyak rekening bank Eropa karena sanksi keras pemerintahan Trump terhadap Iran.Departemen Luar Negeri AS menolak laporan ini sebagai salah ketika diminta oleh WBS untuk menjelaskan masalah ini."Laporan ini tidak akurat," kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri kepada Free Beacon.Selama sepekan terakhir, komunitas internasional menyerukan kepada AS untuk mencabut sanksi ilegal, yang menghambat akses Tehran untuk menyelamatkan persediaan medis karena negara itu berusaha melawan virus corona dan membantu merawat para pasien.Pada tanggal 26 Maret, para anggota parlemen mengirim surat kepada Sekretaris Negara Mike Pompeo dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin untuk mengecam kampanye “tekanan maksimum” pemerintah di tengah upaya negara itu untuk menangani wabah ke-19 bersama dengan negara-negara lain di dunia.Surat itu ditandatangani di tengah seruan global pada Washington untuk mengakhiri sanksi ilegal.Menurut laporan terbaru oleh Kementerian Kesehatan Iran, jumlah kematian akibat wabah coronavirus yang secara resmi dikenal sebagai COVID-19, di Iran telah meningkat menjadi 2378 dengan 32.332 kasus yang dikonfirmasi dan 11.133 yang pulih. [IT/Onh]