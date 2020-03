Trump Abaikan Ide Karantina untuk New York, New Jersey & Connecticut

Donald Trump, Presiden AS.jpg

Islam Times - Presiden AS Donald Trump tampaknya mengabaikan ide karantina federal pada tiga negara bagian AS, yang paling terpukul oleh pandemi coronavirus, termasuk New York. Trump lebih memilih peringatan perjalanan yang "kuat" akan dikeluarkan.

Pernyataan Trump terjadi hanya beberapa jam setelah dia melempar gagasan untuk menempatkan "hotspot" New York, New York, New Jersey, dan Connecticut di bawah karantina yang dimandatkan oleh federal, Trump mengambil ke Twitter, menyatakan bahwa langkah yang kuat "tidak perlu.".... Pemerintah Federal. Karantina tidak diperlukan. Detail lengkap akan dirilis oleh CDC malam ini. Terima kasih!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 Maret 2020Trump tampaknya berubah pikiran setelah membahas masalah tersebut dengan otoritas negara bagian, men-tweet bahwa dia membuat keputusan berdasarkan "rekomendasi" dari satgas coronavirus yang dipimpin oleh VP Mike Pence dan setelah "berkonsultasi" dengan gubernur negara-negara yang terkena dampak.Alih-alih mendorong karantina, Trump mengatakan bahwa dia telah menginstruksikan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) untuk mengeluarkan "penasehat perjalanan yang kuat," yang akan diterbitkan pada hari Sabtu (28/3) nanti.Usulan awal Trump untuk menempatkan New York, yang menyumbang sekitar sepertiga dari jumlah korban virus coronavirus AS dengan setidaknya 728 kematian dari lebih dari 52.000 kasus yang dikonfirmasi, mengundang kemarahan Gubernur New York Andrew Cuomo.Gubernur Demokrat tidak merusak ide itu, dengan alasan bahwa perintah semacam itu akan "ilegal" dan akan mengarah pada "kekacauan dan chaos". [It/r]