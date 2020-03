Trump: Puncak Kematian Covid-19 di AS Dua Minggu Lagi

U.S. President Donald Trump speaks in the Rose Garden of the White House in Washington.JPG

Islam Times - Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa pedoman coronavirus nasional akan diperpanjang untuk satu bulan lagi, mengutip data model yang menunjukkan bahwa AS harus bersiap untuk tingkat kematian memuncak dalam dua minggu mendatang.

"Puncaknya - titik tertinggi angka kematian ... kemungkinan akan mencapai dalam dua minggu," kata Trump saat dia menyampaikan pembaruan tentang situasi coronavirus di AS pada hari Minggu (29/3).Mengutip perkiraan yang menyarankan bahwa jika pedoman jarak sosial belum diperkenalkan, 2,2 juta orang bisa saja meninggal akibat pandemi di AS, Trump mengatakan bahwa penting untuk memperpanjang langkah-langkah yang ada hingga akhir April."Sekarang kita melihat angka yang jauh, jauh lebih rendah dari itu," katanya.Berbicara di CNN 'State of the Union' sebelumnya pada hari Minggu, penasihat Covid-19 Trump Dr Anthony Fauci mengklaim bahwa "antara 100.000 dan 200.000 kematian" dapat terjadi, menurut prediksi terbaru.Namun, Fauci, mencatat bahwa mencoba memperkirakan seberapa cepat virus akan menyebar di AS seperti "mengejar target yang bergerak".[IT/r]