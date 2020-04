Pesawat Militer Rusia Bawa Persediaan Medis Coronavirus Mendarat di AS

Russian military aircraft, carrying supplies needed to fight the coronavirus outbreak.png

Islam Times - Sebuah pesawat militer Rusia, membawa persediaan yang dibutuhkan untuk memerangi wabah koronavirus, telah mendarat di New York. Hasil kirim ini setelah Presiden Trump menerima tawaran bantuan dari Vladimir Putin.

Pesawat itu, yang lepas landas untuk menempuh perjalanan sejauh 8.000 kilometer lebih awal tadi malam, telah mendarat di kota AS yang paling terpengaruh oleh virus korona. Kargo berisi persediaan peralatan pelindung dan medis pribadi.Pengiriman disetujui oleh presiden Rusia dan AS dalam kontak telepon. Vladimir Putin dan Donald Trump membahas pandemi Covid-19 yang menyebar cepat serta kekurangan utama alat pelindung di AS, menurut layanan pers Kremlin.Moskow mengatakan pihaknya memutuskan untuk membantu karena pandemi coronavirus “memengaruhi setiap orang tanpa kecuali dan bersifat global.” Trump, pada bagiannya, menggambarkan bantuan itu sebagai bantuan pesawat "bagus" dan "sangat, sangat besar" dari Rusia.[IT/r]