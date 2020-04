Konvoi Bahan Militer AS Memasuki Hasakah Suriah

US military convoy drives on the outskirts of the Kurdish-controlled northeastern Syrian city of Qamishli.jpg

IslamTimes - Konvoi 35 truk AS yang sarat dengan bahan militer dan logistik memasuki wilayah Suriah al-Jazira yang datang dari Irak utara, kantor berita SANA melaporkan pada hari Senin (6/4).

"Pasukan pendudukan AS melanjutkan pelanggaran mereka terhadap hukum internasional dan memasuki konvoi baru 35 truk yang sarat dengan material militer dan logistik ke pangkalan-pangkalan ilegal dan titik-titik pendudukan di wilayah Jazira Suriah," kata badan itu.Ini mengutip sumber-sumber sipil yang mengatakan bahwa 35 truk memasuki wilayah Suriah yang datang dari Irak melalui persimpangan al-Walid ilegal di pedesaan al-Ya'rubia, ke ujung timur laut Hasaka.Truk-truk itu sarat dengan material logistik dan militer, yang sebagian besar pergi ke pangkalan ilegal di bandara Khrab al-Jir di daerah al-Malikiyah, tambah SANA.Sumber-sumber menunjukkan bahwa “pasukan AS memperkuat kehadiran ilegal mereka di bandara militer Khrab al-Jir dan daerah lain yang diduduki oleh mereka melalui pengiriman konvoi ke daerah-daerah ini secara berkala."Selama beberapa bulan terakhir, ribuan truk AS sarat dengan senjata, militer dan peralatan logistik masuk ke Hasaka melalui penyeberangan ilegal dalam upaya untuk memperkuat kehadiran mereka di wilayah Suriah yang kaya minyak di wilayah al-Jazira.[IT/r]