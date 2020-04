AS Berikan 1 Juta Masker Kepada Israel

IslamTimes- Jerusalem Post berbahasa Inggris melaporkan bahwa masker-masker itu dibeli dari Cina, dan sebuah pesawat yang membawa barang-barang medis yang ditujukan untuk tentara Israel mendarat di Bandara Ben Gurion pada Selasa malam.

Departemen Pertahanan AS dilaporkan telah memasok 1 juta masker kepada rezim Israel untuk didistribusikan di antara para prajurit, terlepas dari kenyataan bahwa Pentagon akhir-akhir ini telah memperkenalkan langkah yang mengharuskan para personel untuk membuat masker untuk mereka sendiri untuk memerangi penyebaran coronavirus baru. .Jerusalem Post berbahasa Inggris melaporkan bahwa masker-masker itu dibeli dari Cina, dan sebuah pesawat yang membawa barang-barang medis yang ditujukan untuk tentara Israel mendarat di Bandara Ben Gurion pada Selasa malam."Dalam dua minggu terakhir, kami telah membeli dan terbang ke Israel untuk memberikan, masker, pakaian pelindung untuk staf medis dan banyak lagi," Limor Kolishevsky, kepala Divisi Pembelian dan Logistik New York, mengatakan."Satu juta masker, yang dibeli di Cina, dengan cepat diterbangkan ke Israel dengan maksud bahwa militer Israel akan menggunakannya dalam beberapa hari ke depan," tambahnya.The Jerusalem Post pada awalnya menerbitkan artikel berjudul “Departemen Pertahanan AS memberikan 1 juta masker kepada IDF untuk penggunaan melawan coronavirus,” dan ini masih terlihat dalam hyperlink artikel tersebut di pos-pos Twitter.Namun surat kabar itu, mengubah judul berita tak lama kemudian, "Israel membawa 1 juta masker dari Cina untuk tentara IDF," dalam upaya untuk mengecilkan peran Washington meskipun kekurangan peralatan pelindung, termasuk masker wajah, di Amerika Serikat.(IT/TGM)