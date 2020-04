Imam Khamenei: Iran Memiliki Peran Kunci dalam Menjaga Keamanan Teluk Persia

IRGC vessels approached American warships in the Persian Gulf.jpg

IslamTimes - Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Imam Sayyid Ali Khamenei mengatakan Iran memiliki peran kunci dalam menjaga keamanan Teluk Persia, dan kehadiran pasukan ekstra-regional mengancam inisiatif apa pun yang dapat bermanfaat bagi masyarakat di kawasan itu.

Dalam serangkaian tweet yang dipublikasikan di halaman Twitter Imam Sayyid Ali Khamenei pada hari Rabu (29/4), Imam juga mengatakan bahwa Teluk Persia adalah milik negara-negara yang tinggal di sana, dan mereka yang bertanggung jawab untuk memastikan keamanannya.“Iran dengan garis pantainya yang panjang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan kawasan ini. Dengan rahmat Tuhan kami akan melakukan bagian kami. Ini adalah tugas historis, geografis dan regional kami,” kata salah satu tweet-nya, yang diposting pada kesempatan Hari Teluk Persia Nasional.Pemimpin juga mengatakan bahwa "kebijakan kolektif yang bijaksana dan rasional" yang mendukung masyarakat di wilayah itu tidak dapat dicapai sementara pasukan asing hadir di Teluk Persia.Sebelumnya pada hari itu, Presiden Iran Hassan Rouhani juga mengingatkan Amerika Serikat tentang milik siapa saluran air itu sebenarnya.“Orang Amerika harus tahu bahwa jalur air ini disebut 'Teluk Persia.' Itu tidak disebut 'Teluk New York' atau 'Teluk Washington,'" Presiden Rouhani mengatakan pada sesi kabinet di Tehran.Pernyataan itu datang dengan latar belakang aksi petualangan militer Washington yang tak henti-hentinya di wilayah Teluk Persia."Mereka harus memahami keadaan [sekitar badan air] dengan mempertimbangkan baik nama dan negara yang telah melestarikannya selama ribuan tahun, dan, oleh karena itu, berhenti menetas plot terhadap bangsa Iran setiap hari," kata Rouhani.Presiden AS Donald Trump menuduh dalam sebuah tweet baru-baru ini bahwa dia telah memerintahkan Angkatan Laut AS untuk "menembak jatuh dan menghancurkan" kapal perang Iran yang "melecehkan" kapal-kapal Amerika, menyusul konfrontasi baru-baru ini antara kapal perang AS dan kapal militer Iran di perairan tersebut.IRGC mengecam kapal-kapal Amerika karena perilaku mereka yang "tidak profesional dan berbahaya" di jalur air, dan mengatakan mereka "menyebabkan masalah" untuk salah satu kapal logistik pasukan elit yang melakukan patroli rutin.Sebuah pernyataan Angkatan Laut AS mengklaim bahwa sekitar selusin kapal IRGC telah mendekati beberapa kapal angkatan laut AS di Teluk Persia “dengan cara yang berbahaya dan melecehkan”.[IT/r]