Sayyid Hasan Nasrallah: Israel Melihat Suriah Sebagai Ancaman Eksistensial

IslamTimes- Suriah, selain menolak untuk tunduk pada hegemoni AS, negara itu juga terletak di jantung kawasan Timur Tengah, ia menambahkan.

Otoritas Israel percaya ada ancaman eksistensial terhadap rezim Tel Aviv dari Suriah, terutama mengingat kehadiran pejuang dari Hizbullah dan penasihat militer Iran di sana, kata gerakan jenderal Sekretaris Jenderal Libanon.“Israel melihat Suriah sebagai bahaya dan negara itu memainkan peran besar dalam persepsi ancaman para pejabat Israel. Alasan di balik perang di Suriah tidak ada hubungannya dengan pemerintah yang berkuasa di Damaskus, tetapi itu karena Amerika Serikat tidak dapat melakukan dominasi di sana, "kata Sayyed Hassan Nasrallah dalam pidato pidato yang disiarkan televisi dari ibu kota Lebanon di Beirut pada Rabu malam.Suriah, selain menolak untuk tunduk pada hegemoni AS, negara itu juga terletak di jantung kawasan Timur Tengah, ia menambahkan.“Kami tahu bahwa keterlibatan Hizbullah dalam perang Suriah dapat memiliki dampak yang mengerikan. Namun demikian, kami percaya bahwa kami berkewajiban untuk membela Suriah dan Palestina dalam menghadapi skema AS, ”kata Nasrallah.Dia kemudian memuji komandan senior Hizbullah Mustafa Badreddine, yang terbunuh dalam serangan di Suriah empat tahun lalu, karena semangat jiwanya yang tinggi, yang menyatakan bahwa dia bertempur bahu-membahu di Suriah dengan mendiang komandan Letnan Pasukan Quds Iran Jenderal Qassem Soleimani, yang dibunuh oleh serangan teroris AS di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari.(IT/TGM)