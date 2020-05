Warga AS Gelar Aksi Demo Memprotes Lockdown di Pennsylvania

Ratusan orang berdemo memprotes lockdown di Pennsylvania (Foto: AFP/Detik)

Islam Times - Ratusan orang menggelar aksi demo memprotes lockdown (penguncian) yang terus diterapkan untuk mengendalikan penyebaran virus Corona di negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat.

Banyak dari demonstran membawa tulisan yang menyebut diri mereka "Egois dan bangga".Aksi demo tersebut terjadi di Harrisburg, ibu kota Pennsylvania pada Jumat (15/5) waktu setempat. Aksi digelar meski pemerintah setempat telah mengumumkan rencana untuk mulai melonggarkan lockdown pada 22 Mei di sebagian besar wilayah negara bagian tersebut.Dalam aksi tersebut, sejumlah demonstran yang mengenakan masker ataupun mematuhi aturan social distancing. Para demonstran sebagian besar merupakan pendukung Presiden AS Donald Trump, dengan sebagian menyerukan untuk kembali memilih Trump dalam pemilihan presiden pada November mendatang.Di AS, mereka yang tidak mengenakan masker kerap disebut "egois". Di negara tersebut, perdebatan mengenai perintah untuk tidak keluar rumah telah begitu dipolitisir.Sejauh ini, Pennsylvania telah mencatat lebih dari 60 ribu kasus positif Corona dan 4.300 kematian karena COVID-19."Saya telah terdampak. Istri saya telah terdampak. Teman-teman saya telah terdampak. Semua orang di Pennsylvania terdampak akibat lockdown ini," cetus Matthew Bellis, salah satu pemimpin aksi demo.Aksi-aksi demo anti-lockdown telah meningkat di AS dalam sebulan terakhir, khususnya di negara-negara bagian yang paling diperebutkan untuk pemilihan presiden AS.Aksi-aksi demo tersebut bahkan mendapat dukungan Presiden Donald Trump, yang ingin cepat-cepat menghidupkan kembali perekonomian. [IT/Onh/Detik]