Saudi Arabia akan Mendapat Kiriman Lebih dari 1.000 Misil dari AS

Islam Times - Perusahaan penerbangan asal Amerika Serikat, Boeing, telah mendapat dua kontrak bernilai di atas USD2 miliar (Rp29,752 triliun) untuk pengiriman lebih dari 1.000 misil ke Arab Saudi. Misil yang akan dikirim meliputi dua tipe, yakni udara-ke-darat dan anti-kapal.

Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon menyebut, kontrak pertama bernilai USD1,97 miliar (Rp29,306 triliun) ditujukan untuk modernisasi misil jelajah SLAM ER dan juga pengiriman 650 misil."Kontrak ini merupakan bagian dari dukungan AS terhadap Pemerintah Arab Saudi," ujar Pentagon, dikutip dari NDTV, belum lama ini.Kontrak pertama diproyeksikan berakhir pada Desember 2028 untuk SLAM ER, sebuah misil tipe udara-ke-darat yang memiliki jarak tempuh hingga 290 kilometer.Pentagon juga mengumumkan kontrak kedua bernilai lebih dari USD650 juta (Rp9,6 triliun) untuk pengiriman 467 misil anti-kapal Harpoon Block II. Lebih dari 400 akan dikirim ke Saudi, sementara sisanya ke Brasil, Qatar dan Thailand.Peralatan pendukung lainnya, sambung Pentagon, juga akan dikirim AS ke India, Jepang, Belanda, dan Korea Selatan.Dalam pernyataan terpisah, Boeing mengatakan dua kontrak ini akan memastikan kelanjutan program Harpoon hingga 2026 dan juga menghidupkan kembali produksi SLAM ER.Boeing terakhir kali mengirimkan sistem senjata SLAM ER pada 2008. Seorang juru bicara Boeing mengatakan total nilai kedua kontrak, dan juga beberapa pemesanan sebelumnya, mencapai USD3,1 miliar atau setara Rp46,1 triliun.Nama Boeing sempat menjadi sorotan global pada 2018-2019 atas dua kecelakaan fatal pesawat maskapai Lion Air dan Ethiopian Air. Salah satu tipe pesawat Boeing, yakni Boeing 737 Max 8, dikandangkan karena beberapa sistemnya dinilai bermasalah dan berkontribusi pada jatuhnya kedua pesawat tersebut. [IT/Medcom]