Donald Trump Tidak Terima Kritik Obama Terkait Penanganan Covid-19

Islam Times- Donald Trump tidak terima kritikan dari mantan Presiden Barack Obama atas penanganan terhadap krisis virus korona (covid-19). Bahkan Trump menuduh mantan presiden AS itu ‘sangat tidak kompeten’ selama masa jabatannya.

"Lebih dari segalanya, pandemi ini telah sepenuhnya, akhirnya merobek tirai sehingga begitu banyak orang yang bertanggung jawab tahu apa yang mereka lakukan. Banyak dari mereka bahkan tidak berpura-pura menjadi penanggung jawab,” kata Obama saat pidato pembukaan online kepada para lulusan perguruan tinggi dan universitas kulit hitam bersejarah (HBCU) pada Sabtu.Pada Minggu, Trump mengatakan dia tidak melihat komentar Obama, tetapi dikatakannya: "Dengar, dia adalah presiden yang tidak kompeten, hanya itu yang bisa saya katakan. Sangat tidak kompeten. "Trump menghadapi kecaman luas yang dianggap gagal dalam menangani pandemi virus korona. Covid-19 di AS menewaskan hampir 90.000 orang, jauh lebih tinggi daripada negara lain di dunia. Trump mengklaim, bahwa AS telah membuat kemajuan besar terhadap virus, dan mendorong negara-negara untuk membuka kembali perekonomian mereka meskipun ada peringatan dari para ahli kesehatan masyarakat bahwa langkah seperti itu akan menyebabkan lebih banyak kematian.“Jadi saya pikir kami memiliki akhir pekan yang menyenangkan. Kami melakukan banyak pertemuan hebat. Kemajuan yang luar biasa sedang dibuat di banyak bidang, termasuk datang dengan obat untuk wabah mengerikan ini yang telah menimpa negara kita, ”kata Trump, Minggu, seperti dikutipThe Guardian, Senin, 18 Mei 2020.“Itu adalah akhir pekan yang bekerja, itu adalah akhir pekan yang baik. Banyak hal baik telah terjadi,” tutur Trump.Meskipun Obama sebagian besar telah menghindari mengkritik kinerja Trump di kantor, dalam sebuah telepon yang dibocorkan minggu lalu, mantan presiden menggambarkan tanggapan virus korona pemerintah AS sebagai, ‘bencana kacau mutlak’. Obama juga mempertanyakan apakah keputusan departemen kehakiman baru-baru ini untuk menjatuhkan tuduhan terhadap mantan keamanan nasional penasehat Michael Flynn dapat membahayakan ‘aturan hukum’ di Amerika Serikat. Pernyataan itu mendorong pemimpin mayoritas Senat AS, Mitch McConnell, seorang anggota Partai Republik, untuk memberi tahu mantan presiden untuk ‘tutup mulut’.Trump baru-baru ini berusaha mengalihkan perhatian dari pandemi, termasuk dengan mendorong ‘#Obamagate’ sebuah teori konspirasi yang menuduh Obama berupaya menjebak Trump karena berkolusi dengan Rusia untuk memenangkan pemilu 2016. Seorang mantan analis CIA menggambarkan ini sebagai ‘sebuah tagar untuk mencari skandal’.Ini bukan pertama kalinya Trump berusaha mempromosikan teori konspirasi tentang mantan presiden."Melakukan apa yang terasa baik, nyaman, mudah - itulah yang dipikirkan anak-anak kecil," kata Obama dalam pidato virtual kedua pada Sabtu malam untuk para lulusan sekolah menengah AS."Sayangnya, banyak yang disebut orang dewasa, termasuk beberapa dengan jabatan mewah dan pekerjaan penting, masih berpikiran seperti itu - itulah sebabnya banyak hal kacau,” tuturnyaKomentar mantan presiden tersebut muncul di tengah dua krisis - satu pandemi yang memuakkan orang kulit berwarna di AS, dan yang lain lahir oleh dampak ekonomi dari upaya untuk mengendalikan virus melalui penguncian. Sejauh ini, ada 1,4 juta kasus Covid-19 yang dikonfirmasi di AS, dan jutaan orang tidak bekerja."Jujur saja, penyakit seperti ini hanya menyoroti ketidaksetaraan yang mendasari dan beban ekstra yang harus dihadapi komunitas kulit hitam di negara ini," kata Obama dalam pidato HBCU sebelumnya pada hari Sabtu. "Kami melihatnya dalam dampak yang tidak proporsional dari Covid-19 pada komunitas kami."Krisis-krisis itu, dan juga pembunuhan besar-besaran orang kulit hitam oleh polisi, tampak besar dalam peristiwa virtual itu sendiri, yang diharuskan oleh penutupan pertemuan besar untuk membendung penyebaran penyakit."Ini bukan waktu yang normal. Anda diminta menemukan jalan di dunia di tengah pandemi yang menghancurkan dan resesi yang mengerikan, " ucap Obama.Dia menambahkan bahwa ketidakadilan yang dihadapi oleh orang Afrika-Amerika bukanlah hal baru, dan menggambarkan pembunuhan Ahmaud Arbery, seorang pelari hitam tak bersenjata yang baru-baru ini ditembak dan dibunuh setelah dikejar di siang hari oleh seorang mantan polisi kulit putih dan putranya melalui sebuah lingkungan di Georgia."Kami melihatnya ketika seorang pria kulit hitam pergi joging dan beberapa orang merasa mereka bisa berhenti dan bertanya tidak menembaknya. Jika ia tidak tunduk pada pertanyaan mereka," tutur Obama.Berdasarkan data Universitas Johns Hopkins Senin 18 Mei 2020, jumlah kasus positif covid-19 di AS mencapai 1.486.375 jiwa. Sementara warga yang meninggal akibat virus ini berada di angka 89.549 jiwa yang sembuh mencapai 272.265 jiwa. [IT/Onh/Medcom]