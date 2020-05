Zarif: AS Tidak Berhak Mengganggu Perdagangan Internasional Iran

Islam Times- “Perdagangan legal akan terus berlanjut di seluruh dunia dan AS tidak diizinkan untuk menghambat proses tersebut. Kebijakan semacam itu menimbulkan bahaya tidak hanya bagi satu atau dua negara tetapi juga bagi seluruh dunia, ”kata diplomat Iran itu.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan AS tidak diizinkan untuk mengganggu perdagangan legal di antara negara-negara lain, mengecam kebijakan intervensionis seperti itu sebagai ancaman bagi seluruh komunitas dunia.Jika suatu negara bergerak untuk menghalangi perdagangan hukum "berdasarkan kebijakannya sendiri yang salah", itu akan "pasti akan menghadapi reaksi internasional," kata Zarif kepada wartawan pada hari Selasa dalam menanggapi pertanyaan tentang ancaman Washington terhadap tanker Iran yang membawa bahan bakar ke Venezuela.“Perdagangan legal akan terus berlanjut di seluruh dunia dan AS tidak diizinkan untuk menghambat proses tersebut. Kebijakan semacam itu menimbulkan bahaya tidak hanya bagi satu atau dua negara tetapi juga bagi seluruh dunia, ”kata diplomat Iran itu.Menantang sanksi ekonomi Amerika yang keras terhadap Iran dan Venezuela, Republik Islam mengirim banyak bahan bakar ke negara Amerika Latin itu.Laporan yang tidak dikonfirmasi dan kelompok pemantauan kapal tanker melaporkan bahwa setidaknya lima tanker berbendera Iran mengangkut bahan bakar ke Venezuela.Marah dengan pengiriman itu, pemerintah AS dalam beberapa hari terakhir mengintensifkan retorika anti-Iran, mengancam untuk merebut dan menghalangi kapal-kapal yang melintasi Karibia menuju Venezuela yang terkena sanksi itu.(IT/TGM)