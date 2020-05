Kamar Dagang: Ekonomi AS Akan Menderita jika Rantai Pasokan Ditarik dari China

US Chamber of Commerce.jpg

IslamTimes - Kamar Dagang AS telah memperingatkan pemerintah terhadap rencana untuk mencabut rantai pasokan AS dari China, dengan mengatakan langkah itu dapat membahayakan ekonomi.

"Melindungi ketahanan rantai pasokan kita tidak harus berarti menolak semua produksi di Amerika Serikat," kata Kepala Eksekutif Kamar Dagang Thomas Donohue pada konferensi online, Selasa (19/5).Pernyataannya itu disampaikan sehari setelah sebuah laporan menunjukkan para anggota parlemen dan pejabat AS sedang menyusun proposal yang bertujuan mendorong perusahaan-perusahaan Amerika untuk memindahkan operasi atau pemasok utama keluar dari negara Asia.Reuters melaporkan Senin (18/5) bahwa diskusi sedang berlangsung tentang proposal yang akan mencakup keringanan pajak, aturan baru, dan subsidi terstruktur dengan hati-hati.Proposal, yang juga memerlukan gagasan "dana reshoring" yang awalnya diisi dengan $ 25 miliar, bertujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan AS untuk secara drastis memperbaiki hubungan mereka dengan China, kantor berita melaporkan, mengutip wawancara dengan selusin pejabat saat ini dan mantan pejabat pemerintah, industri eksekutif dan anggota Kongres.Partai Republik dan Demokrat sama-sama membuat RUU untuk mengurangi ketergantungan AS pada produk-produk China, yang merupakan sekitar 18% dari keseluruhan impor tahun lalu.Departemen Luar Negeri AS bekerja sama dengan agen-agen lain dan pemerintah asing juga berusaha untuk memindahkan rantai pasokan Amerika dari Cina.Donohue mengakui Selasa bahwa mungkin ada kebutuhan di masa depan untuk meningkatkan produksi dalam negeri di beberapa industri "tetapi juga akan perlu terus menjadi tempat besar dalam ekonomi AS untuk rantai pasokan global."Presiden AS Donald Trump telah lama berjanji untuk membawa kembali manufaktur dari luar negeri, namun, pandemi coronavirus dan kekhawatiran tentang ketergantungan AS pada China dalam hal rantai pasokan medis dan makanan adalah "turbocharging" keinginan baru untuk ide di Gedung Putih.Berbicara kepada Fox News pada hari Selasa, penasihat ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett mengatakan memastikan produksi dalam negeri di industri-industri besar adalah "prioritas sangat tinggi" bagi Trump dan timnya."Kami memiliki banyak ide kebijakan di atas meja dan kami sedang memilah-milahnya sekarang," katanya.Namun, Kamar Dagang AS dan kelompok-kelompok lain mengatakan bahwa memindahkan fasilitas produksi ke AS dari luar negeri akan merugikan negara dan memakan waktu, mencatat persediaan persediaan kritis akan lebih hemat biaya.Mereka khawatir bahwa memperluas aturan "Beli Amerika" untuk mendorong pembelian obat-obatan dan peralatan medis pemerintah AS dapat menghadapi pembalasan oleh China dan negara-negara lain, membahayakan pasokan masker dan perangkat yang saat ini sangat diminati di tengah pandemi virus corona yang lebih jauh mempengaruhi lebih dari 1.570.500 dan menewaskan lebih dari 93.500.[IT/r]