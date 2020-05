Trump Ancam Rusia akan Tarik Diri dari Perjanjian Open Skies

Russian Air Force Open Skies plane.png

Islam Times - Presiden AS Donald Trump telah memberi tahu sekutunya bahwa dia akan menarik diri dari salah satu dari beberapa mekanisme kontrol senjata yang tersisa - Perjanjian Open Skies - minggu ini, mengutip dugaan 'pelanggaran' Rusia dari pakta tersebut.

"Rusia tidak mematuhi perjanjian itu," kata Trump kepada wartawan dalam perjalanan ke Michigan pada Kamis (21/5) sore. Dia menambahkan bahwa AS dapat kembali ke perjanjian, atau bernegosiasi yang baru dengan Moskow, tanpa menjelaskan lebih lanjut.Perjanjian Open Skies, yang telah berlaku sejak tahun 2002, memungkinkan untuk penerbangan pengintaian udara tanpa senjata dilakukan di wilayah para pesertanya. Personil Amerika berada di atas penerbangan Rusia di atas AS, sementara personel Rusia ada di dalamnya selama penerbangan di atas Rusia.Rusia tidak melanggar perjanjian itu, kata Wakil Menteri Luar Negeri Alexander Grushko, Kamis. Dia menambahkan tidak ada yang mencegah diskusi tentang masalah teknis yang diklaim AS mewakili pelanggaran, dan penarikan AS itu pada akhirnya merugikan kepentingan negara-negara Eropa yang menjadi anggota NATO.[IT/r]