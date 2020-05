Jenderal: Iran Memantau Militer AS, Akan Menanggapi Ancaman Kepentingan di Mana Pun di Dunia

Major General Mohammad Baqeri, the chairman of the Chiefs of Staff of the Iranian Armed Forces.jpg

IslamTimes - Komandan militer Iran mengatakan Angkatan Bersenjata Iran memiliki komando intelijen penuh dari gerakan militer Amerika Serikat di dan jauh di luar kawasan dan akan menanggapi setiap langkah yang membahayakan kepentingan Iran di lokasi mana pun di dunia.

Mayor Jenderal Mohammad Baqeri, ketua Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (22/5) bahwa Angkatan Bersenjata Iran secara rutin memantau setiap langkah besar dan kecil yang dilakukan oleh pasukan musuh.“Angkatan Bersenjata Republik Islam… menganggap sebagai tugas permanen, tidak berubah dalam agenda mereka [pelestarian] perintah intelijen menyeluruh tentang status, lokasi, taktik, dan pergerakan musuh [Iran] besar dan kecil, termasuk petualang Amerika, teroris , dan militer anti-manusia, di wilayah itu dan wilayah-wilayah terpencil, ”kata Mayor Jenderal Baqeri.Angkatan Bersenjata "akan memberikan tanggapan yang sesuai untuk setiap langkah yang salah perhitungan oleh pasukan itu terhadap ... kepentingan nasional Iran di mana pun di dunia," tambah jenderal itu.Pernyataan itu dikeluarkan pada malam sebelum 3 Khordad (23 Mei), tanggal di kalender Iran ketika militer Iran membebaskan kota Khoramshahr dari menyerang pasukan Irak dalam Perang Iran-Irak pada 1982.Dia juga datang di tengah laporan bahwa militer AS dapat menyerang sejumlah tanker bahan bakar Iran yang membawa bensin ke Venezuela di Samudra Atlantik. Reuters melaporkan Kamis lalu bahwa AS menimbang langkah-langkah untuk menghadapi kapal-kapal Iran, dan laporan lain mengatakan militer AS telah mengirimkan kapal perang dan pesawat patroli untuk tujuan itu.Iran belum mengerahkan militernya untuk menemani tanker tetapi telah memperingatkan terhadap tindakan agresi terhadap kapal, yang melakukan bisnis normal dan berlayar ke Venezuela melalui perairan internasional.AS telah memberlakukan putaran sanksi terhadap Venezuela dalam upaya untuk mencekik ekonominya dan menggeser pemerintah terpilih Presiden Nicolas Maduro. Sanksi telah menghantam sektor energi negara itu, dan baru-baru ini menghadapi kekurangan bahan bakar.Pada hari Kamis, dan mengikuti laporan tentang potensi agresi AS, tentara Venezuela mengatakan akan mengirim kapal militer dan pesawat terbang untuk mengawal kapal-kapal Iran.[IT/r]