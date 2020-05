Analis: Saat Ini, AS Adalah Musuh Nomor Satu Perdagangan Bebas Di Dunia

IslamTimes- Presiden Venezuela telah membela hak negaranya untuk perdagangan bebas dengan Iran meskipun ada upaya keras dari Amerika Serikat yang telah membawa kedua negara di bawah sanksi ilegal dan sepihak, mengatakan baik Caracas maupun Teheran tidak akan pernah menyerah di bawah tekanan Washington.

Seorang komentator politik Amerika mengatakan, "Amerika Serikat mengklaim sebagai pembela perdagangan bebas tetapi merupakan musuh utama perdagangan bebas di dunia saat ini."Bill Dores, seorang penulis untuk Struggle / La Lucha dan aktivis anti-perang, membuat komentar dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Selasa ketika mengomentari ancaman AS ke Iran dan Venezuela atas perdagangan bersama mereka.Presiden Venezuela telah membela hak negaranya untuk perdagangan bebas dengan Iran meskipun ada upaya keras dari Amerika Serikat yang telah membawa kedua negara di bawah sanksi ilegal dan sepihak, mengatakan baik Caracas maupun Teheran tidak akan pernah menyerah di bawah tekanan Washington."Venezuela dan Iran sama-sama menginginkan perdamaian, dan kami memiliki hak untuk berdagang secara bebas," kata Nicolas Maduro dalam pidato televisi pemerintah, Minggu.Maduro menyebut kedua negara sebagai "negara revolusioner, yang tidak akan pernah berlutut di hadapan kekaisaran Amerika."Dores berkata, "Ini hal yang luar biasa yang telah dilakukan Iran yang juga dikenai sanksi bagi rakyat Venezuela, dan dunia."“Sanksi AS yang kejam telah membunuh ribuan di Venezuela dan Iran. Betapa kejamnya AS yang membuat negara seperti Venezuela dengan cadangan minyak besar harus mengimpor bahan bakar, karena sanksi AS membuatnya tidak dapat mengoperasikan kilang sendiri? ” Dia bertanya."Amerika Serikat mengklaim sebagai pembela perdagangan bebas tetapi merupakan musuh utama perdagangan bebas di dunia saat ini," catat analis tersebut."Sangat penting untuk memahami bahwa perang dan sanksi Washington terhadap negara-negara penghasil minyak tidak untuk mendapatkan minyak. Mereka adalah perang untuk monopoli, untuk keuntungan, untuk membatasi pasokan dan untuk menjaga keuntungan dari perdagangan energi global di tangan bank-bank dan perusahaan-perusahaan AS, ”ungkapnya.(IT/TGM)