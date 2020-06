Zarif: Ilmuwan Iran dalam Perjalanan Kembali ke Tanah Air setelah Dibebaskan dari Penjara AS

Sirous Asgari, Iranian scientist.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif mengatakan ilmuwan Iran Sirous Asgari - yang baru-baru ini dibebaskan setelah lebih dari dua tahun dipenjara di AS dengan tuduhan tidak berdasar - saat ini sedang dalam penerbangan kembali ke tanah air.

Berita bagus, sebuah pesawat yang membawa Dr. Sirous Asgari telah lepas landas dari Amerika. Selamat kepada istri dan keluarganya,” kata Zarif dalam sebuah posting Instagram pada hari Selasa (2/6).Asgari, seorang profesor ilmu material di Universitas Teknologi Sharif, ditangkap di AS pada pertengahan 2017. Saat itu, FBI menuduh ilmuwan telah berbagi informasi tentang proyek yang telah dia lakukan sebelumnya dengan murid-muridnya pada cuti panjang lima tahun di AS.Otoritas hukum AS kemudian menuduhnya menahan informasi dalam proses aplikasi visa, menghindari sanksi, dan mentransfer teknologi ke Iran.Profesor Iran itu kemudian dibebaskan dari tuduhan pada sesi pengadilan yang akhirnya diadakan sekitar dua setengah tahun setelah dia menghadapi tuduhan.Sebelum pembebasannya, Asgari ditempatkan di sel isolasi di dalam penjara Immigration and Customs Enforcement (ICE) di Louisiana setelah dia menderita penyakit coronavirus baru (COVID-19) karena kondisi penahanan yang tidak sehat dan kepadatan di fasilitas tersebut.Sementara dia berulang kali menarik perhatian pada kesehatannya yang rapuh dan menyerukan pembebasannya dari fasilitas penjara "kotor" dan "penuh sesak", kata pengacaranya kepada The Guardian.Zarif mengatakan pada awal Mei bahwa Asgari telah dibebaskan dari penjara, dan bahwa dia akan pulang segera setelah saya dites negatif untuk COVID-19.[IT/r]