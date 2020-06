Pejabat Israel dan Amerika Membahas Tawaran Perlambatan Proses Aneksasi

US President Donald Trump meets with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.jpg

IslamTimes - Para pejabat senior Zionis Israel dan AS telah membahas skema Tel Aviv yang sangat kontroversial untuk mencaplok bagian-bagian wilayah Palestina yang diduduki, dengan laporan-laporan yang menyatakan bahwa Washington bermaksud untuk "sangat memperlambat proses" karena serangkaian masalah domestik yang dihadapi Gedung Putih.

Pada hari Senin (1/6), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengadakan konferensi dengan Jared Kushner, menantu Presiden AS Donald Trump dan penasihat senior, utusan Timur Tengah AS Avi Berkowitz, Duta Besar AS untuk Israel David Friedman dan Duta Besar Israel untuk Washington Ron Dermer."Pertemuan itu ramah dan produktif," kata seorang pejabat senior Gedung Putih. "Kami tidak mengomentari substansi percakapan diplomatik pribadi."TV Channel 13 Israel, bagaimanapun, mengutip sumber-sumber Amerika yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa para pejabat AS sedang mengeksplorasi secara tepat jika dan bagaimana Zionis Israel bermaksud untuk melanjutkan rencana aneksasi sepihak dan menjauh dari percakapan tanpa jawaban yang pasti.Laporan tersebut lebih lanjut mengutip sumber senior Zionis Israel yang mengatakan bahwa Amerika "ingin meremehkan antusiasme" untuk pencaplokan segera - "dengan sangat memperlambat proses" - karena administrasi Trump disibukkan, antara lain, dengan protes anti-rasisme nasional sebagai serta pandemi coronavirus novel (COVID-19) dan dampak ekonomi yang menyertainya.[IT/r]