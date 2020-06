Syria Foreign Ministry.jpg

IslamTimes - Suriah sangat mengutuk pengetatan tindakan pemaksaan yang diberlakukan oleh pemerintah AS melalui apa yang disebut "Tindakan Kaisar", Menegaskan bahwa itu merupakan bentuk lain dari terorisme yang telah menumpahkan darah rakyat Suriah dan menghancurkan prestasi mereka.

Sumber resmi Kementerian Luar Negeri dan Asing mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada SANA pada hari Rabu (3/6) bahwa "Republik Arab Suriah menyatakan kecaman keras atas pengetatan tindakan pemaksaan yang dikenakan padanya oleh pemerintah AS melalui apa yang disebut Act Caesar yang didasarkan pada serangkaian kebohongan dan pemalsuan oleh pihak-pihak yang memusuhi rakyat Suriah, dan ini datang dalam kerangka perang yang mereka nyatakan di mana mereka menggunakan jenis senjata paling kotor yang mencakup terorisme dan pengepungan ekonomi, di samping tekanan politik dan media menyesatkan. "Sumber itu menambahkan bahwa pemerintah AS memaksakan tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang paling sederhana dan hukum humaniter internasional, dan itu membuat pemerintah AS memikul tanggung jawab utama atas penderitaan warga Suriah dalam kehidupan dan mata pencaharian mereka. , dan bahwa terorisme ekonomi hanyalah bentuk lain dari terorisme yang telah menumpahkan darah rakyat Suriah dan menghancurkan prestasi-prestasi yang mereka peroleh dengan susah payah.Sumber itu mencatat bahwa di saat dunia dipersatukan karena menghadapi pandemi coronavirus, pemerintah AS, yang menekan rakyatnya untuk mewujudkan kebijakan rasial dan melanjutkan pendekatan hegemoni dan kesombongan di arena internasional, melanjutkan kebijakan bermusuhan yang merupakan terwakili dalam memaksakan blokade pada orang-orang dan merampas hak mereka untuk mendapatkan apa yang diperlukan untuk menghadapi pandemi berbahaya itu.Sumber itu menegaskan bahwa Suriah yang rakyatnya dan pasukan bersenjata yang berani telah menghadapi terorisme Takfiri, dan menimbulkan kekalahan pada skema permusuhan, akan menghadapi dengan bangga dan tekad yang sama keputusan AS yang tidak adil ini, dan kesatuan dari upaya Suriah untuk melindungi ekonomi nasional akan menjamin kegagalan langkah ini dan akan membatasi dampaknya.Sumber itu menyimpulkan dengan mengatakan bahwa Suriah menyerukan kepada masyarakat internasional untuk berupaya mengangkat semua bentuk tindakan pemaksaan sepihak yang tidak sah, dan untuk mengakhiri praktik-praktik ini yang bertentangan dengan ketentuan hukum internasional dan menyebabkan meningkatnya ketegangan hubungan internasional di negara itu dengan cara yang menimbulkan ancaman serius bagi keamanan, perdamaian dan stabilitas di dunia.[IT/r]