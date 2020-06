PBB: AS harus MENDENGAR Suara Pengunjuk Rasa George Floyd dan Menghilangkan 'RASISME STRUKTURAL'

US must HEAR George Floyd protesters.JPG

IslamTimes - "Rasisme struktural" dan "ketidaksetaraan mencolok" Amerika adalah jantung dari protes besar-besaran yang telah mencengkeram AS, kata kepala hak asasi manusia PBB itu, seraya menambahkan bahwa sudah saatnya untuk "reformasi yang berjangkauan jauh."

Protes atas kematian George Floyd, seorang Afrika-Amerika tercekik sampai mati oleh seorang polisi selama penahanan, telah mencapai proporsi yang sedemikian rupa sehingga mereka menarik perhatian Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet. Dia mengatakan bahwa demonstrasi yang sering tumbuh menjadi kerusuhan dengan kekerasan jelas menunjukkan orang-orang telah didorong "ke titik didih" dan masalah ketidaksetaraan yang mengakar di Amerika tidak bisa diabaikan lagi.“Suara-suara yang menyerukan diakhirinya pembunuhan orang-orang Afrika-Amerika yang tidak bersenjata perlu didengar. Suara-suara yang menyerukan diakhirinya kekerasan polisi perlu didengar. Dan suara-suara yang menyerukan diakhirinya rasisme endemik dan struktural yang merusak masyarakat AS perlu didengar,” kata Bachelet dalam sebuah pernyataan.Dia juga menolak semua upaya untuk menggambarkan "pencurahan kesedihan massal" sebagai agenda yang diam-diam didorong oleh beberapa kekuatan politik. Sebelumnya, beberapa tokoh publik di AS mengklaim miliarder kontroversial, George Soros mungkin memiliki andil dalam perkembangan tersebut.“Tidak ada keraguan tentang apa atau siapa yang 'di belakang' protes ini. Kami telah melihat ribuan pemrotes damai, dari berbagai latar belakang, turun ke jalan untuk menuntut hak-hak mereka dan menyerukan perubahan,” kata Bachelet.Sebagai gantinya, dia mendesak AS untuk akhirnya mengambil pelajaran dari masa lalu dan sekarang dan mengakui masalah "ketidaksetaraan mencolok". "Kemarahan yang kita lihat di AS ... menunjukkan mengapa reformasi yang luas dan dialog inklusif diperlukan di sana untuk memutus siklus impunitas atas pembunuhan tidak sah oleh polisi dan bias rasial dalam kepolisian."[IT/r]