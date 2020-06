Obama Menyerukan Reformasi Dalam Kepolisian Di Tengah Protes Nasional

IslamTimes- Mantan pemimpin AS itu menyarankan bahwa chokehold harus dilarang dan petugas lain harus terlibat ketika seorang kolega memperlakukan seorang tersangka dengan kasar.

Mantan Presiden AS Barack Obama telah menyerukan reformasi dalam kepolisian di tengah protes nasional, yang mencari keadilan untuk George Floyd.Dia membuat komentar di balai kota virtual dari rumahnya di Washington, DC, pada hari Rabu."Saya mendesak setiap walikota di negara ini untuk meninjau kebijakan penggunaan Anda dengan anggota komunitas Anda dan berkomitmen untuk melakukan reformasi," kata Obama. “Ayo maju dan terapkan itu. Kami membutuhkan mereka yang berada dalam posisi berkuasa untuk mengatakan ini adalah prioritas. "Mantan pemimpin AS itu menyarankan bahwa chokehold harus dilarang dan petugas lain harus terlibat ketika seorang kolega memperlakukan seorang tersangka dengan kasar."Beberapa bulan terakhir, jenis perubahan epik telah terjadi dalam hidup saya," kata Obama. "Kepada keluarga-keluarga yang telah terkena dampak, ketahuilah bahwa ... kami berduka bersamamu, dan ... kami berkomitmen untuk perjuangan menciptakan negara yang lebih adil."Floyd meninggal pekan lalu setelah mantan perwira polisi Minneapolis Derek Chauvin berlutut di lehernya selama lebih dari delapan menit."Apa yang telah terjadi selama beberapa minggu terakhir adalah bahwa tantangan dan masalah struktural di sini di AS telah dilemparkan," kata Obama. “Hasilnya ... adalah hasil dari sejarah perbudakan yang panjang, Jim Crow dan pengikisan serta rasisme institusional yang terlalu sering menjadi wabah. Dalam beberapa hal, sama tragisnya dengan beberapa minggu terakhir ini ... mereka juga merupakan kesempatan luar biasa bagi orang-orang untuk terbangun dengan beberapa dari ini ... kesempatan untuk bekerjasama untuk mengatasi mereka dan membawa perubahan Amerika dan membuatnya hidup untuk cita-cita tertinggi. "(IT/TGM)