Rusia Tidak akan Tekan China untuk Ikut Pembicaraan Nuklir

AGM-86B air-launched cruise missile is released from a B-52H Stratofortress.JPG

Islam Times - Harapan AS bahwa China akan bergabung dengan perundingan pengendalian senjata nuklir tidak realistis, kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov, yang mencatat satu-satunya jalan ke depan adalah dialog bilateral antara Moskow dan Washington.

Ryabkov menunjukkan bahwa dia menjelaskan kepada utusan khusus AS untuk mengendalikan senjata Marshall Billingslea ketika keduanya bertemu di Wina pada hari Senin (22/6) untuk negosiasi mengenai perpanjangan Perjanjian START Baru, yang berakhir pada Februari."Kami cukup menjelaskan kepada mereka bahwa mengandalkan China untuk bergabung dalam perundingan itu adalah tidak realistis," kata Ryabkov, mencatat bahwa Moskow tidak akan menekan Beijing seperti yang diinginkan Washington karena menghormati keputusan China.Dialog bilateral antara Rusia dan AS adalah "yang optimal dan, mungkin, satu-satunya jalan ke depan pada tahap ini" untuk mempertahankan kesepakatan penting, yang membatasi jumlah peluncur nuklir yang dioperasikan oleh kedua negara, kata wakil menteri luar negeri.Namun, dia mengakui bahwa upayanya tidak cukup untuk membuat AS meninggalkan idenya memasukkan China dalam proses tersebut.[IT/r]