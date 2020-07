Gedung Putih Bela Trump di Soal Isu Hadiah Uang Rusia untuk Taliban

Islam Times - Rusia diberitakan menawarkan hadiah uang sebagai imbalan untuk kelompok militan Taliban demi membunuh pasukan AS. Gedung Putih mengatakan Presiden AS Donald Trump "selalu membaca" laporan intelijen terkait hal ini sembari menepis isu ketidaktahuan Trump.

Seperti dilansir AFP, Rabu (7/1/2020) The New York Times, mengutip dua pejabat yang tidak disebutkan namanya, melaporkan presiden telah menerima briefing tertulis tentang uang imbalan itu pada akhir Februari. Pejabat tersebut membantah tudingan bahwa Trump tidak diberitahu tentang ancaman itu.Partai Demokrat meminta lebih banyak informasi dari para pejabat intelijen pada Selasa (30/6/2020) pagi waktu setempat, seiring munculnya pertanyaan mengenai tingkat keterlibatan Trump terhadap file-file sensitif dan perhatian yang dia berikan pada dokumen rahasia yang dikirimkan kepadanya."Presiden selalu membaca (dokumen intelijen)," kata sekretaris pers Gedung Putih Kayleigh McEnany saat konferensi pers."Dia terus-menerus mendapat informasi dan pengarahan tentang masalah-masalah intelijen," lanjutnya.Kayleigh McEnany menegaskan bahwa Trump adalah orang yang berpengetahuan dan peka terhadap ancaman yang dia hadapi."Presiden adalah orang yang paling berpengetahuan di planet Bumi ketika menyangkut ancaman yang kita hadapi," tambahnya.Sementara itu, Partai Demokrat meminta direktur intelijen nasional, John Ratcliffe dan direktur CIA Gina Haspel untuk memberikan lebih banyak informasi dan menjelaskan mengapa Kongres tidak diberi pengarahan tentang masalah ini."Kita perlu tahu apakah Presiden Trump diberi informasi ini atau tidak, dan jika demikian, kapan," kata Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer.Dengan Trump, "semua jalan menuju ke Putin," kata Ketua DPR AS Nancy Pelosi.Untuk diketahui, kecurigaan terhadap Trump ini muncul dari janji jejak kampanyenya untuk meningkatkan hubungan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, serta dari dugaan kolusi antara Kremlin dan tim pemilihan Trump yang telah menarik perhatian selama sebagian besar masa jabatannya. [IT/Onh/Detik]