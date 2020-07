Iran Siap Sediakan Barang Kepada Venezuela Jika Diminta

Islam Times- Dia menunjuk pada sanksi keras AS yang dijatuhkan terhadap Venezuela dan menambahkan, "Ancaman AS tidak akan berdampak pada tekad kami untuk melakukan perdagangan bebas dan bisnis dengan Venezuela."

Juru Bicara Pemerintah Ali Rabiei mengatakan bahwa Republik Islam Iran siap menyediakan barang dan komoditas kepada Venezuela jika diminta.Dia membuat pernyataan pada hari Jumat dalam sebuah wawancara dan mengatakan, "jika pemerintah dan rakyat Venezuela membutuhkan makanan dan barang-barang pokok di masa depan, Iran akan mengirim mereka jika diperlukan sesuai dengan potensinya, sehingga ancaman AS tidak berdampak pada hubungan dagang kita dengan negara Bolivarian ini. ”Republik Islam Iran bertekad dan serius untuk melanjutkan perdagangannya dengan Venezuela, ia menekankan.Menanggapi pertanyaan tentang apakah batas kredit telah diluncurkan antara Iran dan Venezuela untuk memenuhi permintaan minyak dan makanannya atau mengirim kapal tanker minyak dan makanan ke Venezuela telah dibuat untuk membantunya melawan sanksi AS, Rabiei menambahkan, "Hubungan perdagangan antara Iran dan Venezuela didasarkan pada hukum internasional, kebutuhan kedua negara dan mempertimbangkan semua syarat dan ketentuan bilateral dan hubungan damai ini akan berlanjut di masa depan."Dia menunjuk pada sanksi keras AS yang dijatuhkan terhadap Venezuela dan menambahkan, "Ancaman AS tidak akan berdampak pada tekad kami untuk melakukan perdagangan bebas dan bisnis dengan Venezuela."Di tempat lain dalam sambutannya, Rabiei menunjuk hubungan antara Rusia, Cina, dan Iran di arena internasional dan berkata, “kita berada dalam salah satu periode terbaik dari hubungan sejarah kita dengan Federasi Rusia sehingga hubungan kita dengan Rusia di bidang strategis dan kerja sama ekonomi berkembang pesat. "Beralih ke terorisme ekonomi AS yang diberlakukan terhadap Suriah yang dijuluki Caesar Act, dua negara besar Iran dan Rusia berhasil menggagalkan proyek berbahaya Amerika Serikat dan sekutunya di Suriah, juru bicara pemerintah menambahkan.(IT/TGM)