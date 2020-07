Konvoi AS Dipaksa Kembali Tentara Suriah di Hasakah

Islam Times- Hasakah telah menjadi tuan rumah beberapa adegan konvoi militer AS yang dipaksa untuk mengubah rute atau mundur.

Konvoi militer AS terpaksa mundur dari daerah di provinsi Hasakah, Suriah timur laut, ketika diblokir di pos pemeriksaan Angkatan Darat Arab Suriah."Personel pos pemeriksaan mencegat tiga kendaraan lapis baja pendudukan Amerika di desa Mansaf Tahtani di pedesaan Tell Tamr (di Hasakah) dan memaksa mereka untuk kembali ke pangkalan ilegal mereka," kantor berita resmi Suriah SANA melaporkan pada Jumat.Konvoi itu dilaporkan berusaha melewati pos pemeriksaan.Tidak ada bentrokan yang dilaporkan dalam pemeriksaan tersebut.Hasakah telah menjadi tuan rumah beberapa adegan konvoi militer AS yang dipaksa untuk mengubah rute atau mundur.Orang-orang di Hasakah memblokir jalan-jalan untuk menunjukkan kemarahan atas kehadiran pasukan Amerika di wilayah mereka.Akhir bulan lalu, konvoi militer lainnya dipaksa berbelok setelah sekelompok orang memblokir jalannya, mencegahnya rute yang melalui komunitas mereka.(IT/TGM)