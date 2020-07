Rusia Pertanyakan Embargo Senjata AS Terhadap Iran

Mikhail Ulyanov, Russian Permanent Representative to International Organizations in Vienna.jpg

Islam Times - Perwakilan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional di Vienna Mikhail Ulyano menyebut sikap AS untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran yang bertolak belakang dengan penjualan senjata yang sangat besar ke wilayah tersebut.

Dalam tweet Senin (13/7), Ulyanov menulis, "Upaya #AS untuk membuat #embargo senjata terhadap #Iran tidak terbatas dan komprehensif terlihat sangat dipertanyakan mengingat pasokan besar senjata AS ke wilayah ini.""Kebijakan siapa sebenarnya mengarah pada destabilisasi situasi di Timur Tengah ?," tambahnya.Sebelumnya, Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB Vasily Nebenzya mengatakan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB bahwa Amerika Serikat bertanggung jawab atas krisis yang diciptakan pada Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) dan bahwa resolusi untuk memperpanjang embargo senjata Iran adalah fiktif.Dia mengatakan bahwa AS tidak memperhatikan ide-ide negara lain dan menjatuhkan sanksi sepihak, sehingga Moskow khawatir tentang perkembangan mengenai Iran dan pendekatan AS terhadap Tehran.Nebenzya menambahkan bahwa langkah-langkah AS menghilangkan motivasi dari Iran untuk melakukan komitmen JCPOA-nya; namun demikian, Iran telah setia pada komitmennya, sementara AS mengancam negara lain, yang menentang Piagam PBB.[IT/r]