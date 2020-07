Washington Rahasiakan Insiden Kebakaran Kapal Angkatan Laut AS

Islam Times - Kapal adalah salah satu senjata paling penting di militer AS, namun media dan pemerintah AS telah mengejar kebijakan kerahasiaan tentang hal itu, sementara dalam kasus insiden yang jauh lebih kecil di Iran, mereka dengan cepat menyebar isu di media luas di AS. dan negara-negara Arab.

Meskipun wartawan tidak diizinkan ke lokasi kejadian USS Bonhomme Richard, seorang pejabat Angkatan Laut AS mengatakan penyelidikan telah dimulai untuk mengidentifikasi penyebab kebakaran.Sementara Presiden AS Donald Trump sedang menjajaki berbagai cara yang mungkin untuk menekan Venezuela, USS Bonhomme Richard terbakar di Pangkalan Angkatan Laut San Diego di California, AS. Setidaknya 21 anggota awak terluka.Kapal adalah salah satu senjata paling penting di militer AS, namun media dan pemerintah AS telah mengejar kebijakan kerahasiaan tentang hal itu, sementara dalam kasus insiden yang jauh lebih kecil di Iran, mereka dengan cepat menyebar isu di media luas di AS. dan negara-negara Arab.ABC News melaporkan bahwa AS telah memulai penyelidikan resmi untuk mengklarifikasi penyebab insiden tersebut.Laporan itu juga mengatakan bahwa USS Bonhomme Richard memiliki kapasitas 1.000 kru, tetapi 160 pelaut ada di kapal pada saat kecelakaan itu.Namun, beberapa kantor berita melaporkan bahwa sekitar 200 pelaut dan perwira Angkatan Laut AS beradap di dalam kapal.Sumber-sumber di departemen pemadam kebakaran California mengkonfirmasi berita itu, dengan mengatakan setidaknya 21 pelaut terluka.(IT/TGM)