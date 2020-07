Tanggapan China terhadap Tindakan AS pada Huawei: AS Bermain Kotor

Hua Chunying, China’s Foreign Ministry spokeswoman.jpg

IslamTimes - Beijing pada hari Kamis (16/7) mengecam tindakan keras AS terhadap raksasa telekomunikasi China, Huawei, sebagai "permainan kotor" dan mengecam catatan hak asasi manusia Washington sendiri dengan menunjuk rasisme di Amerika Serikat.

Pushback dari Beijing datang sehari setelah AS mengumumkan pembatasan visa untuk karyawan Huawei dan perusahaan-perusahaan China lainnya jika mereka terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.Kedua negara adikuasa telah saling serang ketika meningkatnya front, termasuk kebijakan Beijing tentang Hong Kong.Tetapi pemerintahan Trump baru-baru ini gembira karena semakin berhasil mengisolasi Huawei - setelah Inggris mengumumkan larangan terhadap perusahaan itu.Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan pada hari Rabu bahwa ini berarti Inggris bergabung dengan AS dan “banyak negara demokrasi lainnya akan menjadi 'negara bersih'”, sebuah komentar yang mendapat tanggapan berapi-api dari Beijing pada hari Kamis (16/7).Juru bicara kementerian luar negeri China Hua Chunying membalas bahwa "apa yang dilakukan AS tidak ada hubungannya dengan kata ‘clean'"."Apa yang dilakukannya adalah ... permainan kotor," katanya pada briefing reguler.Ditanya tentang pengakuan Inggris bahwa mereka mengubah sikapnya terhadap Huawei karena sanksi AS terhadap perusahaan itu, Hua mengatakan: "Semua ini menunjukkan bahwa pemerintah Inggris memang telah kehilangan kemerdekaan dan otonomi yang berharga pada masalah Huawei."Dia mempertanyakan dasar dari pembatasan visa AS, menuduh bahwa "diskriminasi rasial ada di mana-mana di Amerika".Dia menambahkan: "Jika Tuan Pompeo tulus, kita dapat menahan diri untuk tidak memberlakukan pembatasan visa kepadanya.""Kami menyambutnya untuk mengunjungi Xinjiang," Hua menambahkan, merujuk pada wilayah China barat tempat kelompok-kelompok hak asasi mengatakan lebih dari satu juta warga Uighur dan Muslim Turki lainnya dipenjara.[IT/r]