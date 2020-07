Anggota Parlemen: Resolusi Parlemen Irak tentang Penarikan Pasukan AS Tidak Akan Dibatalkan

US military in Iraq.jpg

IslamTimes - Seorang anggota parlemen Irak telah meminta pemerintah Baghdad untuk mempercepat implementasi resolusi yang diadopsi oleh parlemen mengenai penarikan pasukan AS dari negara Arab itu, menekankan keputusan itu tidak dapat dibatalkan.

“Pemerintah harus mematuhi keputusan Dewan Perwakilan selama putaran negosiasi dengan Amerika Serikat. Sebagian besar blok politik tidak akan memungkinkan parlemen untuk menunda atau menarik RUU itu,” Fadel al-Fatlawi, anggota Aliansi Fatah (Penaklukan), mengatakan kepada kantor berita berbahasa Arab al-Maalomah dalam sebuah wawancara eksklusif pada hari Senin (27/7).Dia menambahkan, "Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai pemindahan pasukan Amerika tidak dapat diubah, dan pemerintah berkewajiban untuk mengimplementasikannya."Fatlawi mengatakan parlemen Irak akan segera menjamu Perdana Menteri Mustafa al-Kadhimi untuk membahas keluarnya pasukan AS, serangan Turki serta dampak pandemi coronavirus.Kehadiran pasukan AS di Irak telah menjadi masalah pelik dalam hubungan antara kedua negara, yang telah tegang dalam beberapa bulan terakhir.Pada 13 Juli, Abu Ali al-Askari, seorang komandan senior Brigade Kata'ib Hezbollah, yang kelompoknya merupakan bagian dari Unit Mobilisasi Populer Irak - yang lebih dikenal dengan nama Arab Hashd al-Sha'abi - menegaskan kembali perlawanan kesiapan kelompok untuk mengakhiri kehadiran militer AS di Irak.Askari menekankan bahwa orang Amerika harus tahu bahwa keputusan Irak tentang penarikan pasukan AS "tidak dapat dibalikkan" dan bahwa tidak ada yang dapat menghindari kehendak rakyat Irak.[IT/r]