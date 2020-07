Rusia Mencegat Pesawat Mata-mata AS Di Laut Hitam

IslamTimes- Menurut kementerian itu, pesawat AS, yang diidentifikasi sebagai P-8 Poseidon, dipaksa untuk mengubah arah dan pindah dari perbatasan Rusia setelah intersepsi.

Rusia telah mencegat pesawat mata-mata AS di Laut Hitam, insiden ketiga dalam waktu kurang dari seminggu, kata Kementerian Pertahanan Rusia.Kementerian itu mengatakan telah mengirim jet tempur Su-27 pada Senin untuk mencegat pesawat mata-mata AS yang memindai perbatasan selatan Rusia, sekitar 8.000 kilometer jauhnya dari Amerika Serikat.Menurut kementerian itu, pesawat AS, yang diidentifikasi sebagai P-8 Poseidon, dipaksa untuk mengubah arah dan pindah dari perbatasan Rusia setelah intersepsi."Pelanggaran perbatasan Rusia tidak diizinkan," kata kementerian itu.Intersepsi adalah yang ketiga dalam waktu kurang dari seminggu. Angkatan udara Rusia mengawal sebuah pesawat Р-8А Poseidon dari wilayah udara negara itu pada hari Kamis dan Jumat.Pesawat pembom dan mata-mata Amerika, serta pesawat NATO, sering terdeteksi di dekat perbatasan Rusia.Penerbangan provokatif telah meningkat sejak 2014, ketika Crimea bergabung dengan Rusia setelah referendum di mana lebih dari 90 persen peserta memilih berpisah dari Ukraina, dan ketika konflik militer yang sedang berlangsung di Ukraina timur pecah.(IT/TGM)