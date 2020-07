Satelit Militer Iran Mengambil Gambar Pangkalan AS Dalam Skala Penuh

IslamTimes- Divisi Aerospace dari Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) yang meluncurkan satelit multiguna pada bulan April memberikan gambar jelas beresolusi tinggi dari Airbase al-Udeid di Qatar yang diambil oleh pengorbit menggunakan metode "pencitraan mosaik", Fars News Agency melaporkan pada hari Rabu.

Satelit militer pertama Iran, Nour (Cahaya)-1 telah mengambil gambar skala penuh pangkalan udara terbesar Amerika Serikat di Asia Barat dalam upaya pertamanya untuk pencitraan dari pencapaian luar angkasa Iran sejak diluncurkan.Divisi Aerospace dari Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) yang meluncurkan satelit multiguna pada bulan April memberikan gambar jelas beresolusi tinggi dari Airbase al-Udeid di Qatar yang diambil oleh pengorbit menggunakan metode "pencitraan mosaik", Fars News Agency melaporkan pada hari Rabu.Gambar itu mencakup bentangan penuh pangkalan udara yang dilaporkan menampung 13.000 tentara AS dan jawaban teroris untuk Komando Pusat AS (CENTCOM). Iran mengakui Pentagon dan semua anak perusahaannya, termasuk CENTCOM, sebagai entitas teroris dalam menanggapi langkah Washington untuk memasukkan daftar hitam IRGC tahun lalu, terlepas dari catatan Korps yang terbukti berhasil memerangi teror di seluruh kawasan.IRGC mengatakan gambar itu diambil ketika Nour-1 sedang memantau latihan skala besar yang sedang berlangsung oleh Korps IRGC, dengan nama sandi Payambar-e A'zam (Nabi Besar) 14, yang diserai Divisi Aerospace pasukan elit dan Angkatan Lautnya. Setelah meluncurkan pengorbit kembali pada 22 April, Divisi Aerospace bersumpah bahwa program kedirgantaraan negara itu akan sejalan dengan perkembangan.Selama manuver yang membentang area umum Provinsi Hormozgan, sebelah barat Selat Hormuz yang strategis, dan Teluk Persia, IRGC melakukan serangan "habis-habisan dan berlapis-lapis" terhadap replika seukuran pesawat AS kelas Nimitz.Prajurit IRGC memulai episode dengan menghancurkan iringan kapal tiruan dengan tembakan dari pantai ke laut. Televisi pemerintah menayangkan rekaman yang menunjukkan kerusakan yang ditimbulkan pada kapal induk tiruan tersebut.Pada hari Selasa, CNN melaporkan bahwa setelah peluncuran rudal balistik oleh IRGC selama latihan, al-Udeid dan al-Dhafra, pangkalan udara lain di Uni Emirat Arab, untuk sementara "siaga tinggi" dan pasukan Amerika ditempatkan di sana. diminta untuk tinggal di bunker.(IT/TGM)