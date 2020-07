AS Tidak Akan Mengubah Kebijakannya Terhadap Iran

IslamTimes- Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa kebijakan AS terhadap Republik Islam tidak akan mengalami perubahan mendasar bahkan jika Demokrat menang pada pemilihan presiden berikutnya.

Anggota Dewan Kemanusiaan Iran Hojjatoleslam Gholamreza Mesbahi Moghadam mengatakan kebijakan AS terhadap Iran tidak akan berubah setelah pemilihan mendatang.Dia mencatat bahwa Republik Islam adalah negara merdeka yang tidak bergantung pada Barat atau Timur.“Menjadi mandiri bukan berarti Iran tidak bisa bekerja sama dengan negara lain. Kita harus memiliki hubungan ekonomi dan politik yang seimbang dengan berbagai negara. Saat ini, kita harus mengambil kesempatan ini untuk memperluas hubungan bilateral kita dengan Cina dan Rusia di tengah sanksi AS terhadap Iran, ”tambahnya.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa kebijakan AS terhadap Republik Islam tidak akan mengalami perubahan mendasar bahkan jika Demokrat menang pada pemilihan presiden berikutnya."Partai Republik memiliki taktik kekerasan namun Demokrat mengikuti yang lunak. Tujuan mereka sama, oleh karena itu tidak masalah bagi kami pemerintahan seperti apa yang berkuasa di Amerika Serikat sekarang atau selanjutnya, ”ia menekankan.(IT/TGM)