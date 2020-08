Pangkalan AS Di Teluk Persia Harus Dibongkar

IslamTimes- "Faktanya, pangkalan telah digunakan oleh AS untuk meluncurkan serangan militer langsung terhadap Iran. Drone yang menyerang konvoi di Irak yang menewaskan Jenderal Iran Soleimani diluncurkan dari Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar.

Pangkalan militer AS di wilayah Teluk Persia yang dimaksudkan untuk mengintimidasi dan mengancam negara-negara yang dianggapnya musuh; mereka harus dibongkar dan personil militer Amerika dipulangkan, menurut Dennis Etler, seorang analis politik Amerika yang memiliki minat puluhan tahun dalam urusan internasional.Dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Jumat, Etler, mantan profesor Antropologi di Cabrillo College di Aptos, California, Etler mengatakan, “Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menembakkan rudal balistik dalam latihan militer normal di selat Hormuz yang strategis. Menurut Press TV, IRGC melakukan serangan terhadap replika seukuran kapal induk AS kelas Nimitz, yang biasanya dikirimkan oleh angkatan laut Amerika ke Teluk Persia melalui Selat Hormuz. Latihan menampilkan rudal, kapal, drone, dan radar, yang mempraktikkan misi ofensif dan defensif. ""Sumber mengatakan bahwa personel militer AS yang ditempatkan di pangkalan al-Dhafra di UEA dan pangkalan udara al-Udeid di Qatar dalam siaga selama latihan Iran dan tinggal di dalam bunker selama latihan militer Iran berlangsung. Manuver tersebut menyoroti fakta bahwa AS memiliki pangkalan militer di sekitar Iran yang berbasis di Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait dan Qatar. Pangkalan AS di wilayah Teluk Persia adalah ancaman langsung ke Iran. Mereka ada di sana bukan untuk melindungi sekutu AS tetapi untuk menghadapi dan menahan Iran dan memberikan perlindungan pengganti dan kebebasan bertindak di wilayah Teluk Persia untuk mengejar kepentingan mereka sendiri, ”tambahnya."Faktanya, pangkalan telah digunakan oleh AS untuk meluncurkan serangan militer langsung terhadap Iran. Drone yang menyerang konvoi di Irak yang menewaskan Jenderal Iran Soleimani diluncurkan dari Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar. Ini adalah tindakan perang oleh AS melawan Iran dan Qatar, dengan memungkinkan penggunaan wilayahnya untuk agresi AS, yang secara langsung terlibat. Pangkalan AS di wilayah Teluk Persia dimaksudkan untuk mengintimidasi dan mengancam negara yang dianggapnya musuh. Tidak ada alasan yang sah untuk kehadiran mereka. Mereka harus dibongkar dan personel militer mereka dipulangkan, ”pungkasnya.Garde Revolusi Islam dan Angkatan Laut Iran mengatakan latihan yang sedang berlangsung IRGC mensimulasikan keterlibatan zona perang yang sebenarnya dengan pasukan musuh yang nyata dan dimaksudkan untuk mengirimkan pesan peringatan kepada mereka yang berpotensi berusaha merusak keamanan negara.IRGC mengatakan pasukannya tidak akan menjadi korban dalam membela pencapaian Revolusi Islam serta bangsa Iran dan negara Islam.Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada akhir latihan IRGC skala besar di perairan selatan Iran, yang diberi nama sandi Payambar-e A'zam (Nabi Besar) 14, pada hari Kamis, departemen hubungan masyarakat IRGC mengatakan pasukan elit akan mengambil tindakan tegas untuk membela kepentingan negara dan tidak akan memberikan menjadi korban untuk tujuan ini.Pernyataan itu memuji bahwa latihan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, menambahkan bahwa latihan "berakhir dengan sukses dengan penerapan semua urutan [ditentukan] dan gabungan latihan operasional di seluruh daratan, laut."IRGC juga menyebutkan beberapa "latihan operasional rumit" yang dilakukan dalam acara tersebut, seperti penembakan rudal balistik yang belum pernah terjadi sebelumnya dari fasilitas peluncuran bawah tanah, penghancuran fasilitas radar musuh, dan penembakan yang sukses dari pantai ke laut dan laut ke laut. rudal laut yang menyebabkan kehancuran kapal perang musuh.Manuver-manuver tersebut, yang melibatkan Divisi Aerospace dan Angkatan Laut IRGC, menjangkau area umum Provinsi Hormozgan, di sebelah barat Selat Hormuz yang strategis, dan Teluk Persia.(IT/TGM)