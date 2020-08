Menteri Intelijen Israel: Pemilihan Joe Biden di AS Mungkin Memberdayakan Iran

Joe Biden, Democratic presidential candidate and former Vice President.jpg

IslamTimes – Menteri Intelejen Zionis Israel telah memperingatkan AS agar tidak kembali ke "menenangkan" Tehran dan menghidupkan kembali warisan Presiden Barack Obama, seperti kesepakatan nuklir Iran yang mencabut sanksi dari Republik Islam dengan imbalan negara itu membatasi program nuklir damai.

Menteri Intelijen Israel Eli Cohen telah mengkritik keras rencana calon Demokrat yang dianggap calon presiden AS Joe Biden untuk menghidupkan kembali Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA, juga dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran), mengklaim dalam sebuah wawancara dengan The Jerusalem Post bahwa hal tersebut sebuah langkah akan membawa Tehran lebih dekat untuk memperoleh senjata nuklir.Cohen berpendapat bahwa inilah tepatnya yang dilakukan kesepakatan awal dan berpendapat bahwa jika Biden melihat laporan intelijen AS, dia kemungkinan akan berubah pikiran tentang hal ini dalam program pemilihannya."Kesepakatan yang ditandatangani di bawah Obama membawa Iran lebih dekat ke senjata nuklir dalam hal […] mampu menguji rudal balistik dan sentrifugal canggih. Kami mengungkap niat Iran ketika kami merebut arsip nuklir. Tidak ada presiden AS yang akan berani menandatangani perjanjian yang akan memberi mereka senjata nuklir dan membantu mendanai teror," kata Cohen.Kepala mata-mata Zionis Israel juga mengklaim bahwa kesepakatan nuklir Iran memungkinkan Tehran mendanai militan dan teroris di seluruh dunia dan menambahkan bahwa jika itu dipulihkan setelah pada dasarnya dihancurkan oleh upaya pemerintahan Trump, Iran akan memanfaatkan sumber daya dan uang yang dibebaskan karena sanksi dicabut untuk mensponsori kelompok-kelompok ini sekali lagi."[Kesepakatan] menciptakan lebih banyak sumber daya untuk mendanai milisi Syiah dan kelompok teror. Begitu [Biden] melihat laporan intelijen terbaru, dia tidak ingin bergabung kembali dengan kesepakatan Iran," kata menteri itu.Cohen, yang mengambil peran sebagai menteri intelijen baru-baru ini, mengungkapkan beberapa arah yang rencananya akan dieksplorasi Zionis Israel untuk mempertahankan diri dari Iran. Dia bermaksud untuk mendorong Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk menekan Iran agar memberikannya akses ke dua situs nuklir yang diduga tidak diumumkan setelah sebelumnya telah ditolak izinnya untuk mengirim inspekturnya ke sana.Cohen juga mengatakan bahwa sangat penting untuk memperpanjang embargo penjualan senjata konvensional pada Oktober 2020, mengakui, bagaimanapun, bahwa inisiatif tersebut mungkin tidak mendapatkan dukungan yang cukup di Dewan Keamanan PBB. Dia mencatat, di sisi lain, bahwa dia yakin bahwa AS akan memperkenalkan sanksi sendiri terhadap penjualan senjata ke Iran jika suara PBB "gagal" dan berpendapat bahwa mereka bahkan mungkin lebih efektif daripada yang internasional.[IT/r]