Pompeo: Utusan AS untuk Iran Brian Hook Mundur dari Posnya

Brian Hook, the US State Department’s hawkish special envoy for Iran.jpg

IslamTimes - Brian Hook, utusan khusus hawkish Departemen Luar Negeri AS untuk Iran, berhenti dari pekerjaannya di tengah kampanye polarisasi Washington untuk memperpanjang embargo senjata konvensional terhadap Tehran.

Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengkonfirmasi dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (6/8) bahwa Hook, salah satu dari sedikit pejabat keamanan nasional yang selamat dari kekacauan di tim kebijakan luar negeri AS selama sebagian besar masa jabatan Presiden Donald Trump, telah mengundurkan diri dari jabatannya.“Hook Perwakilan Khusus telah menjadi poin utama saya di Iran selama lebih dari dua tahun dan dia telah mencapai hasil bersejarah melawan rezim Iran,” kata Pompeo.“Dia berhasil bernegosiasi dengan Iran untuk membebaskan Michael White dan Xiyue Wang dari penjara. Perwakilan Khusus Hook juga bertugas dengan perbedaan sebagai Direktur Perencanaan Kebijakan dan menggerakkan berbagai strategi baru yang memajukan kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat dan sekutu kami,” tambah diplomat AS itu.Ini terjadi hanya sehari setelah AS memperkenalkan resolusi anti-Iran di Dewan Keamanan PBB dalam upaya untuk memperpanjang embargo senjata yang akan segera berakhir."Kami telah mengajukan resolusi yang menurut kami menyelesaikan apa yang menurut kami perlu dicapai," kata Hook di Forum Keamanan Aspen virtual pada hari Rabu (5/8).Hook, yang telah bekerja sebagai utusan khusus sejak Agustus 2018, akan digantikan oleh Elliott Abrams, yang saat ini menjabat sebagai perwakilan khusus Departemen untuk Venezuela dan juga merupakan garis keras Iran, kata Pompeo.Hook telah melaksanakan kebijakan "tekanan maksimum" Trump terhadap Iran, bekerja sama dengan Pompeo.Dia memimpin dakwaan pada upaya untuk mencegah pencabutan embargo senjata terhadap Iran yang akan berakhir pada Oktober di bawah Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231, yang mendukung kesepakatan nuklir Iran, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA).Pemerintahan Trump telah mengancam bahwa mereka mungkin berusaha untuk memicu pembatalan semua sanksi terhadap Iran jika upayanya untuk memperpanjang embargo senjata gagal.Tehran, bagaimanapun, dengan tegas menolak rencana Washington karena AS tidak lagi menjadi pihak dalam kesepakatan nuklir sejak menarik diri dari perjanjian multilateral pada 2018.Sementara itu, kepergian Hook kemungkinan akan mengubur setiap peluang inisiatif diplomatik dengan Iran sebelum akhir masa jabatan Trump."Terkadang ini adalah perjalanan dan terkadang tujuan," kata Hook dalam wawancara pada hari Rabu. “Dalam kasus strategi Iran kami, itu adalah keduanya. Kami ingin kesepakatan baru dengan rezim. Tapi sementara itu, tekanan kami telah meruntuhkan keuangan mereka. ”[IT/r]