Tindakan Mencurigakan Boeing Angkatan Laut AS Sebelum Ledakan Di Beirut

IslamTimes- Menyusul ledakan di Beirut pada hari Selasa, gambar radar dari "operasi patroli dan pengintaian yang tidak biasa" dari empat pesawat mata-mata Angkatan Laut AS di garis pantai Lebanon-Suriah dirilis.

Pengamat Wilayah Udara Timur Tengah dan Mediterania dalam akun twitternya menulis bahwa tiga Boeing Angkatan Laut AS melakukan langkah mencurigakan sehari sebelum ledakan di Beirut."Tiga #USN Angkatan Laut Amerika Serikat Boeing P-8A Poseidon melakukan penerbannan mencurigakan sehari sebelum ledakan di wilayah tersebut. Apakah ada kaitan dengan ledakan yang terjadi di #Beirut ?," tulisnya dalam tweet.Menyusul ledakan di Beirut pada hari Selasa, gambar radar dari "operasi patroli dan pengintaian yang tidak biasa" dari empat pesawat mata-mata Angkatan Laut AS di garis pantai Lebanon-Suriah dirilis.Beberapa gambar radar dari patroli yang tidak biasa dan operasi pengintaian dari empat pesawat mata-mata Angkatan Laut AS di garis pantai Lebanon-Suriah dirilis setelah ledakan dahsyat di pelabuhan Beirut.Beberapa pakar keamanan mengatakan bahwa ada kemungkinan sabotase AS, menambahkan bahwa pasukan AS mungkin telah merencanakan operasi sabotase dalam beberapa hari terakhir.Analis keamanan percaya ini belum pernah terjadi sebelumnya.Pentingnya poin ini dan rilis gambar radar ini adalah sumber intelijen Amerika mengetahui keberadaan 50 ton nitrat yang telah disimpan di pelabuhan ini selama sekitar sembilan tahun.Ledakan pada hari Selasa mengirimkan gelombang kejut ke seluruh kota, menyebabkan kerusakan luas hingga pinggiran Beirut. Sedikitnya 150 orang tewas dan 5.000 lainnya luka-luka dalam ledakan besar tersebut.Para pejabat mengatakan mereka memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat saat petugas darurat menggali puing-puing untuk mencari korban selamat.Gubernur kota Beirut Marwan Abboud mengatakan hingga 300.000 orang telah kehilangan rumah mereka dan pihak berwenang sedang bekerja untuk menyediakan makanan, air dan tempat tinggal bagi mereka.Penyebab ledakan itu belum jelas. Para pejabat menghubungkan ledakan itu dengan sekitar 2.750 ton amonium nitrat yang disita yang disimpan di gudang di pelabuhan selama enam tahun.(IT/TGM)