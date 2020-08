Perwakilan AS Yang Baru Menunjukkan Kebingungan Trump

IslamTimes- Dalam sebuah tweet pada hari Minggu, dia merujuk pada pengunduran diri perwakilan khusus AS untuk Iran, Brian Hook, dan menulis bahwa penunjukan Elliott Abrams untuk misi yang mustahil dan memberikan tekanan maksimum pada Iran menunjukkan kebingungan dalam kebijakan luar negeri Trump.

Duta Besar Iran untuk Venezuela Hojjatollah Soltani mengatakan bahwa perwakilan khusus AS yang baru untuk Republik Islam Iran menunjukkan kebingungan Trump.Dalam sebuah tweet pada hari Minggu, dia merujuk pada pengunduran diri perwakilan khusus AS untuk Iran, Brian Hook, dan menulis bahwa penunjukan Elliott Abrams untuk misi yang mustahil dan memberikan tekanan maksimum pada Iran menunjukkan kebingungan dalam kebijakan luar negeri Trump.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi juga bereaksi terhadap pengunduran diri tersebut pada hari Jumat dan menulis, "Tidak ada perbedaan antara John Bolton, Brian Hook atau Elliott Abrams; ketika menyangkut kebijakan #Iran AS, pejabat Amerika telah menggigit diluar kemampuannya untuk mengunyah."Utusan tertinggi AS untuk Iran, Brian Hook, akan meninggalkan jabatannya dan perwakilan khusus AS untuk Venezuela, Elliott Abrams, akan menambahkan Iran ke dalam perannya "setelah masa transisi" dengan Hook, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan pada hari Kamis.(IT/TGM)