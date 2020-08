SANA: AS Membawa 40 Truk Militer Berisi Bala Bantuan Logistik Ke Hasakah Suriah

IslamTimes- Kantor berita resmi SANA, mengutip sumber-sumber lokal, melaporkan pada hari Kamis bahwa militer AS membawa truk bermuatan peralatan militer dan logistik di provinsi itu melalui penyeberangan perbatasan al-Walid pada hari sebelumnya.

Konvoi AS yang terdiri dari 40 truk militer dan bala bantuan logistik, telah tiba di provinsi Hasakah di Suriah timur laut, lapor media pemerintah Suriah.Kantor berita resmi SANA, mengutip sumber-sumber lokal, melaporkan pada hari Kamis bahwa militer AS membawa truk bermuatan peralatan militer dan logistik di provinsi itu melalui penyeberangan perbatasan al-Walid pada hari sebelumnya.Ia menambahkan bahwa konvoi, yang datang dari Irak, sedang menuju pangkalan militer yang dijalankan oleh pasukan AS di provinsi kaya minyak itu.Pentagon mengatakan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk "melindungi" ladang dan fasilitas dari kemungkinan serangan Daesh, tetapi Presiden Donald Trump mengatakan Washington mencari kepentingan ekonomi dalam mengendalikan ladang minyak.Kehadiran pasukan AS di Suriah timur telah membuat jengkel warga sipil, dan penduduk setempat dan pada beberapa kesempatan mereka telah menghentikan konvoi militer Amerika memasuki wilayah tersebut.(IT/TGM)