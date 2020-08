Jenderal Pentagon Memperingatkan AS Akan Menghadapi 'Masalah Besar' Dari Kebangkitan Daesh yang Akan Datang

Daesh terrorists in Syria.jpg

IslamTimes - Pejabat tinggi Pentagon untuk Timur Tengah Rabu (12/8) memperingatkan bahwa AS akan menghadapi "masalah besar dengan kebangkitan [Daesh] besar-besaran" selama dekade berikutnya kecuali Washington menetapkan inisiatif deradikalisasi di Timur Tengah.

Selama forum online yang diselenggarakan oleh Institut Perdamaian AS, Jenderal Korps Marinir Kenneth F. McKenzie, yang mengepalai Komando Pusat AS, mengungkapkan bahwa ISIS masih aktif di Suriah dan Irak dan berkomitmen untuk merekrut jihadis, lapor Washington Times.Terlepas dari kenyataan bahwa kelompok itu tidak lagi menimbulkan ancaman keamanan yang sama seperti lima tahun lalu, kebangkitan Daesh akan muncul di masa depan jika inisiatif deradikalisasi besar-besaran tidak dilakukan, McKenzie memperingatkan.McKenzie juga menyatakan keprihatinan bahwa kamp pengungsi al-Hol di Suriah utara, yang menampung orang-orang yang terkena dampak perang di Irak dan Suriah, tetapi juga menangkap teroris ISIS dan keluarga mereka, berpotensi menjadi tempat berkembang biak bagi kebangkitan kembali terorisme.Saat ini, lebih dari 65.000 pengungsi dari Irak dan Suriah tinggal di kamp al-Hol.Duta Besar William Roebuck, wakil utusan khusus AS untuk Koalisi Global untuk Mengalahkan ISIS, juga dicatat selama pertemuan bahwa Daesh "tetap menjadi ancaman yang signifikan."“Dan itulah mengapa kehadiran militer masih ada dan itulah mengapa koalisi tetap terlibat, untuk mencegah [Daesh] bangkit kembali,” tambah Roebuck, 13NewsNow melaporkan.Selama pertemuan tersebut, analis kebijakan luar negeri juga mencatat bahwa ISIS masih dapat melakukan serangan teroris skala kecil dan mungkin telah membentuk hubungan yang saling menguntungkan dengan "elemen Taliban" di Afghanistan, meskipun kedua faksi tersebut secara historis bukan sekutu, lapor Times. .Aliansi semacam itu bisa sangat berbahaya, mengingat AS dan Taliban mencapai kesepakatan damai pada Februari di ibu kota Qatar, Doha, yang menetapkan penarikan bertahap pasukan AS dari negara itu.Sementara pakta tersebut melarang Taliban untuk menyerang pasukan AS dan memberikan dukungan bagi ekstremis, afiliasi Daesh lokal seperti Negara Islam Khorasan tidak terikat oleh persyaratan tersebut. Pejabat pemerintah Afghanistan mengatakan bahwa Taliban mungkin secara diam-diam memberikan informasi intelijen kepada Daesh, lapor Times.[IT/r]