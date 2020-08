AS Membangun Koalisi Negara Bawahan Untuk Melawan Pengaruh Iran

IslamTimes- Trump, dalam sebuah tweet, menyebut perjanjian itu sebagai "terobosan BESAR," menggambarkannya sebagai "perjanjian perdamaian bersejarah antara dua teman BESAR kami."

Amerika Serikat sedang membangun koalisi negara-negara bawahan di kawasan Timur Tengah untuk melawan pengaruh Iran, kata Dennis Etler, seorang analis politik Amerika yang memiliki minat selama puluhan tahun dalam urusan internasional.Israel dan Uni Emirat Arab (UEA) pada Kamis mencapai kesepakatan yang akan mengarah pada normalisasi penuh hubungan diplomatik antara kedua belah pihak, dalam kesepakatan yang ditengahi oleh Presiden AS Donald Trump.Di bawah perjanjian yang diumumkan pada hari Kamis, Israel konon setuju untuk menangguhkan penerapan aturannya sendiri ke daerah-daerah lebih jauh di Tepi Barat yang diduduki dan Lembah Yordania yang strategis yang telah dijanjikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk dicaplok, pejabat senior Gedung Putih mengatakan kepada Reuters.Trump, dalam sebuah tweet, menyebut perjanjian itu sebagai "terobosan BESAR," menggambarkannya sebagai "perjanjian perdamaian bersejarah antara dua teman BESAR kami."Dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Rabu, Etler, mantan profesor Antropologi di Cabrillo College di Aptos, California, mengatakan, “Pengumuman kesepakatan diplomatik antara Israel dan UEA mengkodifikasikan pemulihan hubungan informal antara kedua negara yang telah mendapatkan momentum di bawah pemerintahan Trump. "“AS memiliki kehadiran militer besar di UEA di mana sekitar 50.000 personel ditempatkan. Ada juga sekitar 3.500 personel militer Amerika yang ditempatkan di Pangkalan Udara Al Dhafra di Abu Dhabi. Pangkalan itu, yang dioperasikan bersama, adalah salah satu instalasi militer utama AS di wilayah tersebut. Untuk semua maksud dan tujuan, UEA adalah pos terdepan militer AS di kawasan Teluk Persia, ”ujarnya.“Konsolidasi hubungan antara Israel dan UEA atas perintah AS, sponsor bersama mereka, dan tuan mereka. Ini menunjukkan ketergantungan mereka pada kemurahan hati AS dalam hal miliaran dolar bantuan tahunan untuk Israel dan pendudukan militer AS yang mengamankan perlindungan elit penguasa UEA, ”tambahnya.Penyempurnaan hubungan tersebut didasarkan pada krisis kepercayaan di Israel atas skandal politik Netanyahu, krisis berkelanjutan di Yaman, dan kekhawatiran UEA bahwa Iran telah berdiri teguh dalam menghadapi peningkatan sanksi Amerika dan efek pandemi COVID-19. . Iran terus maju, berusaha untuk memperpanjang kesepakatan 20 tahun dengan Rusia pada saat yang sama ketika Republik Islam merundingkan perjanjian seperempat abad dengan China, menandakan dorongan baru untuk membentuk koalisi internasional melawan tekanan ekonomi dan politik AS, "dia mencatat.“Tanggapan AS adalah untuk membangun koalisi negara-negara pengikut di kawasan itu untuk melawan pengaruh Iran karena AS terus menarik diri dari kehadiran militernya yang tidak berkelanjutan di Afghanistan, Irak, dan Suriah. Akibatnya, Israel telah mengabaikan pencaplokan Tepi Barat dan UEA telah memutuskan hubungan dengan Palestina, ”katanya.“Manuver geopolitik ini menunjukkan meningkatnya ketakutan di Washington bahwa Iran akan segera keluar dari pengepungan AS dan isolasi ekonomi dan diplomatik yang dipaksakannya. Iran yang bangkit kembali dengan ikatan kuat dengan Rusia dan China adalah mimpi buruk terbesarnya, ”pungkasnya.(IT/TGM)